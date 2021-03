Huawei licenciará sus patentes para participar en 5G

La compañía Huawei estaba teniendo un crecimiento importante a nivel mundial. Hasta el 2020 estaba en la carrera por convertirse en la marca de celulares más vendida en el planeta. Pero, además de los dispositivos, tiene diversos desarrollos en la industria de las telecomunicaciones, siendo el 5G uno de los temas que más ha impulsado en los últimos años. No obstante, debido a acusaciones sobre posible espionaje, enfrenta restricciones en diversos países. Por ello es que ahora apostará por comercializar sus patentes.

Dado que la compañía china cada vez está más excluida de los mercados internacionales de telefonía e infraestructura, ahora se han dado a conocer sus planes para monetizar su cartera de patentes de una manera más agresiva.

Como ejemplo de lo anterior, la compañía dijo que cobraría a fabricantes de teléfonos inteligentes, como Apple, una tarifa de regalías "razonable" limitada a unos 2.50 dólares por dispositivo para licenciar su colección de patentes 5G. Mediante esta estrategia Huawei estima que podría llegar a generar hasta mil 300 millones de dólares en ingresos adicionales entre 2019 y finales de 2021.

Para poner esa tarifa en perspectiva, es menor a la que actualmente cobran otras compañías como Nokia y Ericsson por acceder a su tecnología 5G, y significativamente menor que los 7.50 dólares por cada uno de los dispositivos que ocasionó una pelea que llevó a años de litigio entre Apple y Qualcomm.

Respecto al tipo de tecnología que podría licenciar, según la CNBC, se estima que el 18.3% de los desarrollos 5G de Huawei están comprendidos en la categoría de Patentes Esenciales Estándar (SEP por sus siglas en inglés). Como su nombre lo indica, estas son críticas para los estándares de red inalámbrica como 5G y LTE. Eso quiere decir que, en muchos casos, los fabricantes de teléfonos no pueden hacer que sus dispositivos se conecten a estas redes sin licenciar algunas de esas patentes y Huawei es la empresa que cuenta con más SEP relacionadas con el 5G en comparación con cualquier empresa del mundo.

Una solución a las restricciones

Hay que decir que históricamente Huawei no ha hecho todo lo posible para licenciar su cartera de patentes, pero eso fue antes de que la administración Trump pusiera a la compañía en su lista de entidades con las que las empresas y los organismos públicos estadounidenses no pueden hacer tratos.

Además, bajo el mandato del expresidente Trump, Estados Unidos también presionó a aliados como el Reino Unido para dejar de comprar equipos de red de la compañía. Estas medidas han tenido un impacto importante para Huawei, incluso, en su país de origen.

Cabe decir que, en febrero pasado, Huawei presentó una demanda en un tribunal federal contra el Gobierno estadounidense para que le sea retirada la designación de amenaza contra la seguridad nacional y poder vender miles de millones en equipos, incluidos los de tecnología 5G.

La demanda fue presentada en un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans y solicita que la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC, en inglés) retire la declaración del pasado 11 de diciembre contra Huawei por considerarla "caprichosa y arbitraria" y que excede las competencias de ese regulador pues no se presentaron "pruebas sustanciales" y, aseguraron, no se le permitió defenderse antes de que la orden fuera emitida.

La desconfianza hacia la empresa de tecnología se debe en parte al pasado militar de Ren Zhengfei y a su pertenencia al Partido Comunista Chino. La administración Trump aseguraba que los servicios de inteligencia chinos podrían utilizar los equipos de Huawei para vigilar las comunicaciones y el tráfico de datos de un país.

Huawei siempre ha argumentado que no tiene vínculos con el Gobierno chino que puedan comprometer la seguridad de redes de comunicación. A su vez, Ren Zhengfei, el fundador y presidente de Huawei pidió a la administración de Biden una "política de apertura".