Huawei revela sus primeros celulares con HarmonyOS

Huawei era una de las marcas con mayor crecimiento de ventas en el mundo en términos de teléfonos inteligentes. Sus líneas Mate y P contaban con actualizaciones cada año con características Premium, pero con un precio por debajo de las gamas altas de otras compañías. Sin embargo, durante la administración de Donald Trump la empresa fue acusada de servir de espía para el gobierno chino y se le prohibió, por ejemplo, acceder a los servicios y el sistema operativo de Google. Tras años de utilizar una versión libre de Android, ahora revela sus primeros celulares con HarmonyOS.

Huawei ha dado a conocer los nuevos modelos de su serie P, el P50 y el P50 Pro, sus primeros teléfonos insignia que utilizan su sistema operativo HarmonyOS 2. Vale la pena aclarar que nos referimos a que son los primeros en traer este sistema desde fábrica pues la compañía comenzó a implementarlo en sus dispositivos existentes a principios de junio.

Aunque hay quien opina que HarmonyOS es en realidad una bifurcación del Android de código abierto que ya ofrecía la empresa, Huawei argumenta que con este sistema no solo ofrecerá más seguridad y rendimiento a los usuarios, sino acceso a más herramientas.

Más allá del software, el P50 y el P50 Pro que, de acuerdo con lo que se sabe hasta ahora, están dirigidos al mercado chino, cuentan con pantallas de 6.5 y 6.6 pulgadas, con frecuencias de actualización de 90Hz y 120Hz, respectivamente. Ambos dispositivos utilizan la misma cámara frontal perforada de 13 megapixeles (MP).

Respecto a las cámaras traseras, el P50 Pro incluye lentes True-Chroma en color de 50 MP y mono de 40 MP, una cámara ultra ancha de 13 MP y una cámara de telefoto de 64 MP. A su vez, el P50 tiene una cámara True-Chroma de 50 MP, una lente ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo de 12 MP.

Los dos dispositivos tienen clasificación IP68 por su resistencia a salpicaduras, agua y polvo. Ambos teléfonos admiten una carga por cable súper rápida de 66 W y el P50 Pro ofrece una carga inalámbrica de 50 W. El P50 tiene una batería de 4100 mAh (miliamperios), mientras que el P50 Pro tiene una capacidad de 4360 mAh.

Otra característica que está destacando de estos nuevos modelos es que las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense también parece haber impactado la elección del procesador de Huawei en los modelos P. El P50 y una de las variantes del P50 Pro cuentan con el chipset Snapdragon 888 4G de Qualcomm con gráficos Adreno 660. Cabe recordar que Qualcomm recibió permiso en noviembre de venderle unos chips a Huawei. Los otros modelos usan el procesador Kirin 9000 de Huawei, pero no se menciona la compatibilidad con 5G para ninguno de los dispositivos.

Sobre su precio, el P50 que estará disponible en septiembre con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento tiene un costo inicial de 4 mil 488 yuanes, aproximadamente 695 dólares o unos 13 mil 800 pesos. Mientras tanto, el P50 Pro estará disponible ampliamente desde el 12 de agosto con la misma memoria y capacidad de almacenamiento que el modelo base pero por un precio de 5 mil 988 yuanes, alrededor de 927 dólares o 18 mil 400 pesos.

No obstante, Huawei no ha aclarado si venderá los dispositivos fuera de China.

Enfrentar las restricciones comerciales

El desarrollo de HarmonyOS se realizó en parte debido a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Huawei y han afectado de manera importante las operaciones de la compañía.

Como ya mencionamos, las restricciones llevaron a Google a quitarle a los dispositivos de Huawei la posibilidad de actualizaciones oficiales. Además, para los modelos más recientes la compañía china tuvo que optar por una versión de código abierto de Android. También se le impidió usar aplicaciones y servicios de Google en sus teléfonos más recientes lo que le impidió, por ejemplo, hacer uso de la Play Store

Pero no solo eso. Las restricciones de Estados Unidos tan han significado un problema en términos de producción pues Huawei está enfrentando obstáculos en su capacidad para obtener componentes con tecnología estadounidense. En ese sentido la empresa también tuvo que modificar sus planes en términos del procesador. Hay que recordar que en los últimos años había impulsado sus chips Kirin, pero ahora ha optado por otra alternativa.