IA recrea cómo serían "Los Simpson" si fueran humanos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- Cada vez es más común encontrarnos en internet imágenes producidas por la Inteligencia Artificial (IA), las cuales nos permiten ver materializado el contenido de ideas abstractas pensadas por programadores y artistas.

Recientemente, el artista digital Hidreley Leli Dião reunió todas sus ideas en un algoritmo que le permitió generar imágenes fieles de cómo serían "Los Simpson" si fueran humanos. Esta revelación gráfica dejó sorprendido a más de uno.

El software desarrollado por Leli Dião es capaz de escanear, reconocer y replicar rasgos faciales tanto de dibujos animados como de esculturas. Es así como hemos podido ver fielmente representados a Los Simpson de carne y hueso.

"Los Simpson" según la Inteligencia Artificial

Durante sus 30 años de transmisión, seguramente muchas personas ya se habían preguntado cómo es que se verían "Los Simpson" si fueran personas reales. Hoy esa pregunta ya ha encontrado respuesta.

Según la Inteligencia Artificial, los rasgos animados de los personajes de los personajes amarillos son perfectamente replicables en representaciones humanas. Por ejemplo, para representar a la icónica figura de "Homero", el algoritmo de Hidreley retomó su característica cabeza calva y su ancha nariz.

Pero Hidreley Leli Dião no se conformó solo con someter a los miembros de la familia "Simpson" a un escaneo. El artista también replicó, por medio de la Inteligencia Artificial, los rasgos de algunos de los personajes secundarios, como "Moe Szyslak" y el "Señor Burns".

En general, para la Inteligencia Artificial el rasgo más característico de los personajes de "Los Simpson" son sus grandes ojos y sus descoloridas pieles. Esto es observable en cada una de las representaciones, donde se destacan exagerados rasgos faciales.

---Hidreley Leli Dião, un experto de las réplicasEl trabajo del artista digital Hidreley Leli Dião no se acota únicamente a la representación de imágenes animadas, como Los Simpson. El artista se ha dedicado también a intervenir por medio de la Inteligencia Artificial algunas de las pinturas y obras de arte más famosas del mundo.Hidreley por medio de su cuenta de Instagram ha dado a conocer como se vería La Mona Lisa o algunas esculturas de Alejandro Magno, si fueran de carne y hueso.También, el artista y programador se ha dado a la tarea de mezclar, por medio de la Inteligencia Artificial, los genes de muchas parejas famosas para conocer un resultado aproximado de cómo serían sus hijos si los tuvieran.Gracias a Hidreley hemos podido conocer el resultado de cómo serían los hijos de Jennifer Aniston y Brad Pitt, si ellos no se hubieran separado. También podemos ver el resultado de la mezcla de los rasgos más característicos de Justin Bieber y Selena Gómez, otra pareja cuyo amor ya no está vigente.Sin duda, gracias a las estimaciones gráficas arrojadas por la Inteligencia Artificial se ha potenciado la creatividad de muchos artistas y se han resuelto muchas dudas del público.