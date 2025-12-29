Informe advierte que 2025 confirmó el impacto actual del cambio climático

Redacción Medioambiente, 30 dic (EFE).- El informe anual de World Weather Attribution (WWA), que analiza la relación entre cambio climático y sucesos extremos, examinó 22 fenómenos ocurridos en 2025 y advirtió que los riesgos son "cada vez mayores" y forman parte de una realidad actual, no de una amenaza futura.

El documento señala que, aunque 2025 fue ligeramente más frío que 2024 a nivel global por el efecto de La Niña, se mantuvo entre los años más calurosos jamás registrados, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, que intensificaron olas de calor, sequías, incendios forestales, lluvias extremas e inundaciones, con miles de muertes y millones de personas desplazadas.

El informe indica que desde la firma del Acuerdo de París en 2015, la temperatura media global ha aumentado 0,3 grados centígrados, lo que ha añadido en promedio 11 días adicionales de calor extremo por año. Aunque las políticas climáticas han reducido el calentamiento proyectado de 4 a 2,6 grados, WWA advierte que ese escenario sigue siendo peligroso.

En 2025 se registraron 157 fenómenos extremos, principalmente inundaciones y olas de calor, de los cuales 17 de los 22 eventos analizados en profundidad mostraron una clara huella del cambio climático. El estudio subraya que fenómenos que antes eran excepcionales se están volviendo habituales.

El informe también destaca que las olas de calor son los eventos más mortíferos y menos visibilizados, con decenas de miles de muertes recientes en Europa, además de impactos severos en América y Asia, así como incendios forestales agravados por condiciones climáticas extremas.

Finalmente, WWA advierte sobre la desigualdad entre el Norte y el Sur Global en la disponibilidad de datos científicos, lo que dificulta medir con precisión el impacto del cambio climático en países con menor infraestructura de monitoreo.