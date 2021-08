Instagram anuncia nuevas medidas contra el discurso de odio

A pesar de que en las plataformas sociales hay libertad de expresión y la intención es que las personas puedan debatir diferentes puntos de vista, hay publicaciones que no tienen lugar ni en el mundo virtual ni en el físico, por ejemplo los comentarios racistas o el discurso de odio. Para que este tipo de comentarios no afecten a los usuarios, Instagram anunció nuevas medidas.

La plataforma propiedad de Facebook dio a conocer una serie de actualizaciones en relación diversos tipos de abuso como parte de sus esfuerzos para encontrar y remover contenido inapropiado de la plataforma.

Las nuevas herramientas

Límites: Entre las principales novedades se encuentra la nueva herramienta "Límites" que ayudará a las personas a administrar un gran volumen de interacciones indeseadas de una sola vez. Con la función activada, los usuarios podrán ocultar comentarios y mover a los mensajes directos recibidos indeseados de seguidores recientes o de cuentas que no siguen a la sección "Solicitudes ocultas" por el tiempo que deseen.

Esta opción está pensada para cuando las personas tienen una experiencia o anticipan una ola de comentarios y mensajes ofensivos. La herramienta se activa fácilmente, y automáticamente oculta los comentarios y solicitudes de MD de aquellos que no te siguen o comenzaron a seguirte recientemente. Esto porque detectaron que las figuras públicas reciben comentarios negativos de personas que simplemente están entrando en la tendencia del momento. Como ejemplo de ello citan un aumento de comentarios racistas en la final de la Eurocopa 2020.

Límites estará disponible desde hoy para todos en Instagram de forma global. Para usarla, entra a ajustes de privacidad para activarla o desactivarla cuando quieras.

Alerta de comentarios: Otra opción es "Alerta de comentarios", esta herramienta que se lanzó en 2019 utiliza inteligencia artificial para notificar a las personas cuando un mensaje puede ser considerado ofensivo, aún antes de que sea publicado, dándoles la posibilidad de reflexionar y escoger cambiar sus comentarios.

Ahora, Instagram está implementando una nueva versión de este recurso que mostrará un aviso de lo que puede pasar si la persona decide reportar el comentario ofensivo o abusivo, como la eliminación del contenido e incluso de la cuenta.

Filtrado de contenidos: Por otra parte, a partir de hoy, todos los usuarios tendrán acceso a una nueva herramienta que, al activarse, filtrará automáticamente las solicitudes de mensajes directos que contengan palabras, frases o emojis ofensivos. Así, las personas nunca tendrán que ver esos contenidos. Esta herramienta se destina a las solicitudes de mensajes por Directo, ya que, Instagram ha detectado que por medio de esta vía las personas acostumbran a recibir mensajes abusivos.

La importancia de estas opciones

"Sabemos que hay mucho más por hacer y estamos comprometidos en continuar el trabajo con los aliados de la industria, gobiernos y ONGs para desterrar el odio tanto online como offline. Esperamos que estas nuevas actualizaciones brinden mayor protección a todos en nuestra comunidad de recibir contenido abusivo", señaló Adam Mosseri, Head de Instagram en el blog de la empresa.

El ejecutivo agregó que la red social tiene la responsabilidad de que todas las personas se sientan seguras cuando usan Instagram. "No toleramos ningún comentario de odio o bullying en la plataforma, y vamos a removerlos cuando los detectemos". La intención de las nuevas herramientas es que las personas no tengan que lidiar con experiencias abusivas, "es por esto que constantemente escuchamos los comentarios de expertos y nuestra comunidad, y actualizamos las opciones para brindarles más control y ayudarlos a protegerse de abusos".