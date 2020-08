Instagram anuncia soporte para códigos QR

Los códigos QR son una buena herramienta que suelen usar las empresas para brindar mayor información de sus productos, para realizar pagos sin contacto o para encontrar una dirección, y ahora también será una opción para ponerse en contacto con usuarios de Instagram que acaba de anunciar el soporte para esta tecnología.

En un comunicado la plataforma explicó que ahora todos los usuarios de su comunidad contarán con una nueva y sencilla opción para descubrir y conectarse con personas, empresas e intereses.

"A medida que las empresas de todo el mundo amplían su presencia digital para adaptarse a las necesidades de sus clientes y comienzan a prepararse la próxima etapa, Instagram busca ofrecerles otra forma de conectarse con sus consumidores, sean usuarios de Instagram o no", explicó la compañía.

Esta nueva herramienta para ponerse en contacto con los usuarios está pensada principalmente para negocios como restaurantes y otras pequeñas y medianas empresas que, debido a la contingencia sanitaria, han sido los más afectados y podrían encontrar en las plataformas digitales un apoyo para reanudar y crecer sus ventas.

Instagram recomienda el uso de los códigos QR en la plataforma para que los usuarios puedan conocer de una manera simple información relevante de los negocios como el horario actualizado, así como su oferta de productos o servicios.

La compañía habló de la importancia de que las empresas cuenten con elementos para que sus clientes potenciales puedan encontrarlas y comprarles pues, señaló, actualmente existen 180 millones de cuentas comerciales activas mensuales en la familia de aplicaciones de Facebook, "lo que representa un área de oportunidad para que los consumidores interactúen con los perfiles de los negocios de esta manera".

¿Cómo funcionan los códigos QR en Instagram?

Para comenzar a utilizar esta herramienta para tu negocio solo tienes que seguir estos pasos:

Ve al menú en tu perfil para acceder a tu propio código QR.

Si desea descargar tu código QR, puede acceder a la página web www.instagram.com/nametag para hacerlo.

Cuando ya tengas tu código debes saber que estos se pueden escanear de tres maneras:

Con la cámara de IG Stories. Para ello hay que mantener pulsado un código QR con el visor de la cámara.

Con la cámara especifica de IG QR Code. En este caso solo es necesario apuntar la cámara a un código QR. Instagram explica que con la cámara de código QR también se puede subir una imagen que contenga un código QR.

La última opción es utilizar cualquier cámara de terceros que admite el escaneo de códigos QR.

Una vez que el usuario haya escaneado el código QR la plataforma lo dirigirá automáticamente al perfil del usuario o de la empresa a la que pertenece símbolo. Sin embargo, los usuarios que aún no tienen IG instalado serán dirigidos a la experiencia web de IG, que tiene un enlace a la App Store correspondiente de cada sistema operativo del smartphone utilizado.

Un cambio en el chat

Además del soporte para los códigos QR una nueva característica que probablemente veas cuando ingreses a Instagram es un aviso de que puedes fusionar tu bandeja de entrada de Messenger con Instagram Direct para poder enviar mensajes a tus contactos de ambas plataformas sin tener que cambiar de app en los dispositivos iOS y Android.

"Hay una nueva forma de enviar mensajes en Instagram" dice el mensaje que los usuarios están encontrando.

Aunque se puede rechazar la actualización, la ventaja de aceptarlo es que "se ofrece un nuevo look colorido para tus chats, el poder reaccionar con cualquier emoji, deslizar para responder a los mensajes y chatear con amigos que usan Facebook". Con este cambio la bandeja de entrada de los mensajes directos de Instagram tomará una apariencia similar a la de Facebook Messenger e, incluso, el ícono en la parte superior derecha de la pantalla será el de Messenger.