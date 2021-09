Instagram Kids cancela su desarrollo

La red social de fotografías propiedad de Facebook, Instagram, anunció recientemente que decidió detener el desarrollo de Instagram Kids, un servicio dedicado a los menores de edad, con el fin de dedicar tiempo a enfocarse en desarrollar herramientas de supervisión parental.

La firma también tiene la intención de utilizar la pausa, para persuadir al mundo en general de que la aplicación de Instagram para niños es, de hecho, algo bueno y necesario.

La noticia de que Instagram estaba trabajando en una aplicación dedicada para niños fue reportada por primera vez por el portal Buzzfeed en marzo. Instagram confirmó que el servicio estaba en desarrollo y se encontró con la indignación de las organizaciones de derechos humanos, al igual que de los grupos de intimidación y salud mental, quienes mostraron su preocupación por el impacto negativo que tendría en los niños, el darles acceso a las redes sociales.

Durante el mes pasado, los informes del medio The Wall Street Journal, plantearon una serie de preocupaciones acerca de que la investigación interna de Facebook mostraba que Instagram era malo para los adolescentes, lo que se sumó a la presión sobre el tema.

Pero a pesar de que Instagram está suspendiendo el trabajo en su aplicación para niños por ahora, es probable que dicha aplicación siga apareciendo en el futuro.

En una publicación de blog publicada este lunes, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, dijo que todavía considera que desarrollar Instagram Kids es "lo correcto". Como los niños ya están en línea y tergiversan su edad para acceder a Instagram (al que solo pueden acceder los mayores de 13 años), dijo que Instagram pensó que lo mejor para los niños en el grupo de edad de 10 a 12 años era tener un servicio apropiado para su edad.

En un tuit de seguimiento, Mosseri explicó por qué Instagram decidió retrasar el proyecto. Instagram Kids se filtró antes de que la compañía estuviera lista para ser pública, dijo, lo que significa que Instagram no estaba listo para responder preguntas al respecto y disipar los temores de la gente. Tras la escalada de preocupación provocada por los informes de The Wall Street Journal, estaba claro que la compañía necesitaba tomar más tiempo para ello, agregó.

Mosseri dijo que los críticos de Instagram Kids se equivocarían al ver el hecho de que el proyecto estaba en pausa como "un reconocimiento de que el proyecto es una mala idea".

En cambio, la compañía quiere trabajar con padres, expertos y legisladores para demostrar el "valor y la necesidad" de Instagram Kids, al mismo tiempo que continúa creando herramientas de supervisión para adolescentes (de 13 años en adelante). "Escucho las preocupaciones con este proyecto, y hoy anunciamos estos pasos para que podamos hacerlo bien", dijo.