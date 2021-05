Instagram Live ahora pueden ser solo con audio

Facebook está apostando cada vez más por el audio en sus distintas plataformas. Hace unos días te dimos a conocer que el propio Mark Zuckerberg anunció una serie de planes para impulsar las funciones de solo escucha y el último paso en esa estrategia tiene que ver con Instagram que ahora permitirá a los usuarios realizar un Live solo con sonido.

Parece que Facebook está decidido a aprovechar el interés de los usuarios por los audios, lo que ha comprobado tras el éxito de Clubhouse. Y está incorporando más herramientas de ese tipo en sus distintas plataformas. Así, Instagram ha añadido la posibilidad de ejecutar emisiones en vivo solo de audio en Instagram Live.

Sin embargo hay que decir que este no parece un gran intento para imitar a Clubhouse, en realidad se trata de una sencilla actualización que básicamente permite realizar una transmisión con el video apagado. Además, también funciona en modo inverso, es decir los usuarios también pueden optar por silenciar su audio y hacer transmisiones solo de video.

Ya veremos si los creadores de contenido en verdad le encuentran utilidad a tener estas opciones al realizar sus transmisiones.

Spotify en Facebook

Si eres usuarios de las plataformas de Facebook y amas el formato de audio entonces no solo te alegrará saber de la nueva función en Instagram, también te gustará saber que ahora tienes la opción de reproducir música y podcast desde Facebook.

Facebook está buscando la manera de que los usuarios no tengan que salir de la plataforma para disfrutar del contenido que le gusta de internet. En ese sentido anunció una asociación con Spotify que, mediante un mini reproductor en el News Feed, permite reproducir contenido.

A través de la iniciativa denominada Project Boombox ahora puedes escuchar cualquier episodio de podcast o canción compartidos por un amigo, familiar, artista o creador directamente desde News Feed mientras te desplazas por el contenido de la red social.

Spotify explicó que la primera vez que el usuario haga clic para escuchar le aparecerá un mensaje para que acepte las condiciones de vinculación de las aplicaciones. Si se encuentra en un dispositivo en donde ya se ha iniciado sesión comenzará la música u otro audio. Si no, será necesario introducir las credenciales para comprobar la identidad.

Esta nueva función ya está disponible tanto en iOS como en Android en México. Así que en los próximos días podrás ver un pequeño reproductor acoplado en la parte inferior de la interfaz de Facebook con los controles para pausar o iniciar la reproducción de contenido y, una vez que finalice, Spotify continuará reproduciendo canciones en modo aleatorio, como suele hacerlo.

De acuerdo con la compañía los suscriptores Premium tendrán la funcionalidad completa del reproductor, mientras que los usuarios gratuitos escucharán anuncios que vendrán directamente de Spotify. De hecho, Facebook aseguró que recibirá "datos limitados" sobre los usuarios, únicamente su tipo de suscripción y métricas para evaluar el rendimiento de la herramienta de reproducción. Aseguró además que no utilizará esa información para orientar anuncios.

La asociación con Spotify y la nueva función en Instagram forman parte de varios proyectos de audio en los que Facebook está trabajando. Hace unos días la compañía anunció varias características nuevas incluidas las salas de audio en vivo al estilo Clubhouse, así como clips de sonido cortos para compartir llamados Soundbites. El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, también enfatizó su interés en los podcasts, así que todavía nos queda mucho por descubrir.