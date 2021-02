Instagram orientará a usuarios con trastornos alimenticios

Los trastornos alimenticios pueden verse fomentados por algunas conductas en las redes sociales. No solo se trata de dar la mejor apariencia en internet sino que hay quien lleva los consejos "saludables" al extremo y realizan dietas y rutinas de ejercicio que no corresponden a su edad o estado físico. Pensando en aquellos que sufren de este tipo de problemas, Instagram anunció una serie de medidas para apoyarlos desde la plataforma.

Instagram está introduciendo nuevas funciones para ayudar a orientar a aquellos que luchan con un trastorno alimentario. Por ejemplo, ahora, cuando alguien intente buscar contenido relacionado con temas como la recuperación de este tipo de desorden, primero verá enlaces a recursos que la empresa ha creado con la ayuda de la Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios (NEDA) de Estados Unidos, además de enlaces a líneas telefónicas de ayuda locales en diversos países.

Del mismo modo, cuando alguien intente compartir dicho contenido, o si sus amigos lo ven publicar algo preocupante, verán el mismo conjunto de recursos.

Para genera una comunidad de apoyo, Instagram también permitirá que las personas se pongan en contacto con sus amigos para obtener ayuda desde la página que les muestra información y ayuda.

Asimismo, Instagram continuará difuminando el contenido que considere que puede desencadenar un trastorno alimentario entre los usuarios.

Cabe señalar que este es el tercer año consecutivo en que la plataforma propiedad de Facebook se asocia con la organización NEDA. En esta ocasión planean compartir carretes que fomentarán la positividad corporal. Y la empresa compartió que seguirá trabajando con expertos para dar forma a su política sobre el tema.

Más iniciativas

Instagram es una de las plataformas pioneras en acercar información de apoyo a quienes sufren un trastorno alimenticio, pero no es la única. Pinterest, por ejemplo, también anunció medidas similares, diciendo que dirigirá a sus usuarios a los recursos de NEDA, además de promover eventos y mesas redondas en torno a la Semana Nacional de Concientización sobre los Trastornos de la Alimentación.

Un ejemplo más es TikTok que también acaba de dar a conocer una iniciativa a través de la cual buscará orientar a sus usuarios que sufren este tipo de problemas. Mediante un acuerdo con NEDA la plataforma realizará una campaña para que sus usuarios sean más conscientes de los riesgos y consecuencias.

Además, la plataforma también implementará nuevas funciones que tienen como objetivo brindar recursos y apoyo a quienes lo necesitan. Por ejemplo, si un usuario busca en TikTok términos como "proana" (abreviatura de "pro-anorexia") o "trastorno alimentario", la aplicación le mostrará automáticamente recursos de apoyo, junto con un enlace a la línea de ayuda de NEDA, así como un número al cual pueden enviar mensajes de texto para recibir apoyo en caso de crisis.

Cabe señalar que, hasta ahora, la búsqueda de dichos términos solo mostraba el número de soporte de NEDA, pero la nueva interfaz también brindará a los usuarios consejos sobre cómo lidiar con un trastorno alimentario.

La compañía también planea poner un advertencia en las páginas que incluyan hashtags que podrían contener contenido desencadenante de malos hábitos, por ejemplo la etiqueta #WhatIEatInADay (qué como en un día).

TikTok está buscando la manera de evitar que sus usuarios publiquen o se encuentren con contenido potencialmente dañino, incluso, ya ha intentado lidiar con el contenido de trastornos alimenticios en el pasado, pero los usuarios informan que todavía aparece, por lo que este anuncio es un paso más en su lucha por generar una comunidad más sana, especialmente considerando que la mayor parte de quienes utilizan su servicio son jóvenes.