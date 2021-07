Instagram permitirá a todos poner links en sus historias

Las "Historias" son uno de los formatos que más gustan en las redes sociales. En solo unos segundos los usuarios pueden compartir contenido que solo estará disponible por unas horas antes de eliminarse. Este modelo es ampliamente utilizado en Instagram que ahora está realizando una prueba para que se puedan agregar links.

Como seguro sabes, Instagram siempre ha limitado quién puede publicar enlaces deslizantes en sus "Historias", pero este jueves la compañía está comenzando una nueva prueba que podría ampliar esa capacidad solo que con un pequeño cambio. En lugar de un deslizamiento hacia arriba, como funciona actualmente, lo que la gente verá es una etiqueta de enlace.

Básicamente estos stickers funcionarán de la misma manera que lo hace un enlace deslizante, solo que en lugar de mover el dedo hacia arriba bastará con dar un toque. Además, las personas también podrán responder a las historias que incluyan una calcomanía, lo que actualmente no pueden hacer con las historias que tienen un deslizamiento hacia arriba.

Por ahora, la prueba es pequeña, y Vishal Shah, jefe de producto de Instagram, le dijo al medio The Verge que es principalmente para aprender cómo las personas pueden aprovechar los enlaces. A partir de ello estarán atentos a los tipos de enlaces que las personas publican mientras prestan especial atención a la información errónea y al spam, afirmó.

La razón de lanzar esta nueva opción dijo, es que los stickers es que encajan más en la forma actual en que la gente usa la plataforma, por lo que esta prueba "trae enlaces al mismo tipo de sistema general, que desde la perspectiva de la simplicidad del sistema, también tiene mucho sentido". Agregó que las calcomanías con enlaces son el objetivo final de Instagram, ya sea para todos o solo para las personas que ya tienen privilegios de enlace. "Ese es el tipo de sistema futuro al que nos gustaría llegar. Y eso es lo que esperamos implementar, si podemos hacer que esto funcione".

Sin embargo, los enlaces se limitarán a historias por ahora. Shah dice que "no hay ningún plan" para llevarlos al feed o cualquier otra parte de la aplicación.

Gracias a este cambio ahora los usuarios que utilizan las Historias para llamar la atención sobre algún tema, por ejemplo los activistas, que no tienen el número necesario de seguidores para incluir un link (deben ser al menos 10 mil seguidores), podrán dirigir a las personas a un sitio web, pero será necesario esperar a que la función sea general.

Más funciones nuevas en camino

Si eres fan de esta red social entonces te gustará saber que está trabajando en otras nuevas funciones que pronto podrían estar disponibles para todos. Una de ellas es la opción de publicar desde el navegador web en una computadora de escritorio.

La plataforma compartió que dado que muchas personas acceden a Instagram desde su computadora están probando una función que permitirá al usuario no solo publicar contenido sino seleccionar relaciones de aspecto, aplicar filtros y usar parámetros básicos de edición dentro del navegador.

Sin embargo, la función aún no aparece para todos, aunque quienes están siendo parte de esta prueba pueden ver que está resaltada en la parte superior derecha de la pantalla con un mensaje que dice "Ahora puedes crear y compartir publicaciones directamente desde tu computadora"

Otra de las herramientas que pronto estarán disponibles es la posibilidad de insertar tweets directamente en Instagram para que ya no se tengan que publicar capturas de pantalla. Aunque, por ahora, está implementando esta función solo en su aplicación para iOS.

Básicamente el cambio consistirá en agregar, al botón de compartir debajo de un tweet, un ícono para publicar en "Historias" de Instagram.