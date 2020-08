Instagram te pedirá que compruebes que no eres un bot

En las redes sociales podemos expresar ideas, compartir parte de nuestras vidas y seguir no solo a nuestros amigos sino a famosos y personajes relevantes. Sin embargo la experiencia en estas plataformas puede verse afectada debido a los bots, por lo que Instagram acaba de anunciar una estrategia para que usuarios comprueben que son personas reales.

"Queremos que el contenido que ves en Instagram sea auténtico y provenga de personas reales, no de bots u otras personas que intenten engañarte", explica Instagram en su blog.

Sin embargo, cabe destacar que esta acción no se aplicará a todas las cuentas sino solo a aquellas que la red social detecte muestran un patrón de comportamiento potencial no auténtico. "Al solicitar a las personas detrás de las cuentas que confirmen su información, podremos comprender mejor cuándo las cuentas intentan engañar a sus seguidores, hacerlos responsables y mantener a nuestra comunidad segura", afirma.

Es así que la plataforma propiedad de Facebook comenzará a examinar una variedad de señales para determinar si el titular de una cuenta necesita confirmar su información. "Queremos dejar claro que este cambio se aplicará solo a una pequeña parte de nuestra comunidad. La mayoría de las personas no se verán afectadas".

Instagram buscará cuentas potencialmente involucradas en un comportamiento no auténtico coordinado, por ejemplo, cuando la mayoría de los seguidores de alguien se encuentran en un país diferente a su ubicación, o si identifican señales de automatización, como cuentas de bots, por ejemplo.

En caso de que exista algún factor que llame la atención de la plataforma, el usuario recibirá una notificación solicitándole que confirme quién es, una vez que el titular de la cuenta verifique su información, podrá seguir utilizando la red social como de costumbre, "a menos que tengamos motivos para investigar más", aclaró Instagram.

Si el usuario no confirma su información, su contenido puede recibir una distribución reducida o incluso el perfil podría ser deshabilitado. Cabe señalar que este proceso se seguirá solo con el titular de la cuenta, es decir, los otros usuarios no sabrán que se está investigando el comportamiento de la misma.

Si eres amantes de esta plataforma y las usas regularmente de acuerdo con sus políticas de comunidad, seguramente no tendrás problemas de verificación pero podrías dar una muestra más de que eres una persona real si aprendes a utilizar todas las funciones disponibles y, a continuación te damos algunos tips.

Si quieres evitar que los demás sepan cuándo fue la última vez que te conectaste a Instagram, solo tienes que ir a los ajustes del perfil de tu cuenta, ingresar a Configuración, luego a Privacidad, elige Estado de actividad y encontrarás un botón, que está activado, solo dale desactivar para ocultar tu conexión. Eso sí, toma en cuenta que tú tampoco conocerás la actividad de los otros usuarios.

Por otra parte, puedes ocultar algunas fotografías, sin tener que eliminarlas, por si en otro momento deseas subirlas de nuevo. Para ello solo tienes que ir directamente a cada una de las imágenes que desees ocultar temporalmente, entonces presiona los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha y selecciona Archivar.

En caso de que desees recuperar la fotografía, ve a la configuración de tu perfil y selecciona Archivo, ahí encontrarás las opciones Archivo de historias y Archivo de Publicaciones. Tu imagen estará en la segunda. Luego da clic en los tres puntos superiores y aparecerán las opciones Mostrar en el Perfil y Eliminar.

Un truco para proteger tu cuenta es ir a Configuración y elegir la opción Seguridad. Ahí, además de poder cambiar la contraseña, podrás verificar cuándo se ha iniciado la sesión para que, en caso de que detectes algo extraño, puedas cerrar la sesión en todos los dispositivos.

Y, si buscas mayor seguridad, puedes crear una Autenticación en dos pasos, con la cual se protege tu cuenta con un código adicional que se solicita cuando inicias sesión en algún dispositivo.

Algo más que puedes hacer es personalizar el orden de los filtros para que coloques primero los que usas más y dejes al final los que menos te gustan. Para ello sube una foto e ingresa a los filtros, en el menú encontrarás la opción Administrar y ahí puedes arrastrarlos y acomodarlos como gustes.