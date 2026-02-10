Instituto Smithsonian alerta sobre blanqueamiento masivo de corales

Ciudad de Panamá, 10 feb (EFE).- El 50 % de los arrecifes de todo el mundo sufrieron un proceso de "blanqueamiento significativo" entre los años 2014 y 2017 a causa de ola de calor global, y ahora se enfrentan a una crisis peor, dijo este martes el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), con sede en Panamá.

Informe del Instituto Smithsonian sobre blanqueamiento coralino global

Durante el llamado 'Tercer Evento Global de Blanqueamiento de Corales', ocurrido de 2014 a 2017, un 15 % de los arrecifes de todo el mundo experimentó, además, una mortalidad significativa, de acuerdo con las investigaciones de un equipo internacional liderado por investigadores del STRI, de la Universidad James Cook de Australia y el exdirector Coral Reef Watch de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos C. Mark Eakin.

Este estudio combinó imágenes satelitales de la temperatura del agua oceánica del sistema Coral Reef Watch con observaciones de arrecifes obtenidas mediante estudios submarinos y aéreos en distintas partes del mundo, a fin de estimar el alcance del blanqueamiento de los corales durante una ola de calor marina global.

"Es el análisis geográficamente más amplio de los estudios sobre el blanqueamiento de corales realizado hasta ahora. Casi 200 coautores de 143 instituciones de 41 países y territorios contribuyeron con datos" explicó Sean Connolly, científico sénior del Smithsonian.

Impacto y evolución del blanqueamiento coralino

Eakin, exdirector de NOAA Coral Reef Watch y asesor científico jefe del documental de Netflix Chasing Coral, afirmó que "los niveles de estrés térmico fueron tan extremos durante este evento, que Coral Reef Watch tuvo que crear nuevos niveles de alerta de blanqueamiento más altos que no habían sido necesarios en eventos anteriores".

"Nuestros resultados muestran que el tercer evento de blanqueamiento global fue, con diferencia, el más grave y extendido de los registrados. Sin embargo, los arrecifes están sufriendo actualmente un cuarto evento aún más grave, que inició a principios del 2023", aseguró Conelly.

Scott Heron, de la Universidad James Cook, explicó que "aproximadamente la mitad de los arrecifes afectados por el estrés térmico a niveles de blanqueamiento se vieron expuestos dos o más veces durante el evento que duró tres años, a menudo con consecuencias devastadoras. Eso incluyó eventos consecutivos en la Gran Barrera de Coral de Australia".

"Desde entonces, allí se han registrado otros tres eventos de blanqueamiento. Estamos viendo que los arrecifes no tienen tiempo para recuperarse adecuadamente antes de que se produzca el siguiente evento de blanqueamiento", agregó.

Un coral está formado por un pequeño animal relacionado con las medusas que secreta la estructura dura y unas algas, aún más pequeñas, que convierten la luz solar en la energía que el animal necesita para vivir, explicó el STRI en su comunicado.

El blanqueamiento se produce bajo estrés térmico, cuando la asociación se rompe, se pierde la fuente de energía y se vuelve blanco, lo que provoca una reducción del crecimiento, una menor reproducción e incluso la muerte cuando es especialmente grave o prolongado.

En los últimos 30 años, la Tierra ha perdido el 50 % de los corales porque los océanos absorben la mayor parte del calor que se generan al quemar combustibles fósiles. Si los océanos no absorbieran el calor, la temperatura del aire rondaría los 50 °C (122 °F). Los datos de todo el mundo muestran que ahora el planeta se encuentra en el cuarto evento de blanqueamiento coralino global, indicó el STRI.

El declive global de los arrecifes de coral afecta a muchos de los servicios que estos proporcionan, como el turismo y el suministro de alimentos.

"Los beneficios que aportan los arrecifes de coral a la sociedad —entre ellos, la pesca, el turismo, la protección costera, el descubrimiento de fármacos y otros— se estiman en unos 9,8 billones de dólares al año", agregó el ente científico.