Maratón web por Umberto Eco a una década de su muerte

ROMA, Italia, febrero 10 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La universalidad de

será celebrada, a

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de su fallecimiento (19 de febrero de 2016), con unainternacional de 24 horas.Se trata de un, organizado por la Fundaciónen colaboración con la Fundación Bottega Finzioni y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, que rinde homenaje a un "": el semiólogo, filósofo, bibliófilo, ensayista y novelista que supo anticiparse a su tiempo e imaginar el mundo que vendría.Será la maratón "- A World-Wide Talk for Umberto", que se transmitirá en vivo por los canales dede la Fundacióny de la Fundación Bottega Finzioni ETS, desde las 12 del 18 de febrero hasta las 12 del 19 (hora de Italia).Participarán traductores, editores y narradores como; periodistas internacionales, entre ellos el iraní; artistas y dibujantes comoe Igort; académicos de la Accademia dei Lincei como Carlo Ossola y Lina Bolzoni; miembros de la Académie fran‡aise como Pierre Rosenberg, y la exdirectora general de la Unesco (2009-2017), Irina Bokova.Junto con los aportes del público, también intervendrán, Michele Serra, Elisabetta Sgarbi, Mario, Luciano Canfora, Gherardo Colombo, Ferruccio De Bortoli, Aldo Grasso y muchas otras figuras del ámbito cultural italiano e internacional.El 19 de febrero se presentará además en Roma, en la, elUmberto, del escritor, editor y amigo de toda la vida, que se publicará el 13 de febrero. De la obra hablarán el propio autor, Marioy Sabina Minardi.Tras una década de espera -período en el que Eco había pedido que no se organizaran conferencias sobre su figura para permitir que sedimentara el inmenso legado que dejó-, llegará también elcientífico internacional dedicado a su obra.El encuentro, organizado por la Alma Mater Studiorum-y el Centro Internacional de Estudios Humanísticos "", se realizará del 27 al 29 de mayo en los espacios del Ateneo donde Eco enseñó Semiótica.Titulado "", lay todos los saberes del mundo, el congreso propone delinear una herencia intelectual viva, fértil y abierta al futuro.Fiel al espíritu de Eco, será un ", sin grillas temáticas impuestas desde arriba, donde serán las contribuciones, las ponencias y ellos que hagan emerger qué aspectos de su pensamiento han resistido al paso del tiempo y qué nuevas pistas interpretativas pueden abrirse", según anuncia la revista de la universidad.Fallecido en Milán el 19 de febrero de 2016 a los 84 años, el autor de "" -ganador delen 1981 y considerado el libro italiano más difundido en el mundo, solo superado por "Pinocho"-, aun sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida debido a un cáncer de páncreas, asumió el desafío de ser socio fundador de una nuevaCreada el 23 de noviembre de 2015, la casa, que debe su nombre a Eco y a la que había confiado su último libro, "Pape Sat...n Aleppe", publicado de manera póstuma poco después de su muerte, es hoy titular de los derechos de todo su catálogo."Decidió fundar una, porque él, que fue el más férreo, no podía aceptar que su catálogo, publicado por Bompiani, terminara en el grupo Mondadori, que había adquirido RCS. Sabía que le quedaba un año de vida, pero luchó como un león. Pensaba en el futuro, en sus nietos, y ese es un gran ejemplo", dijo a ANSA, actual presidente de, agente "no remunerado" y estrecho colaborador de Eco desde 1982 en Bompiani.Son muchos los recuerdos: desde elde "" por parte de lafrancesa ditions du Seuil, hasta la profunda relación de Eco con la imagen y la iconografía, su gran sintonía personal y las constantes sorpresas."Siempre me asombra que Eco, en 1977, tres años antes de '', publicara un pequeño manual para sus estudiantes,de licenciatura para estudios humanísticos, que se convirtió en untraducido a 30 idiomas", señalaCon motivo del décimo aniversario, el 13 de febrero también se publicará por "de los", editado por, un volumen que da cuenta de la amplitud de una personalidad fuera de lo común.Por primera vez se presenta al Eco autor dey textos introductorios o finales, escritos entre 1956 y 2015, que recorren distintos campos, desde la literatura hasta las costumbres y la historieta."En estossin él,siguió acompañando a ''. Publicamossuyos. No solo recuperando todo su catálogo, como él quería y como le habíamos prometido, sino también reencontrando o reinventando obras que tuvieron una nueva vida, como '' o '' ilustrado por. Las cifras -y la atención que incluso los lectores más jóvenes le siguen prestando a Eco- demuestran cuánto tiene todavía para contarnos y cuánto tenemos aún que aprender de él", afirmó a ANSA Elisabetta Sgarbi, directora general ydeLa plena vigencia de, incluso en ámbitos como la, quedará de relieve también a través de "cuatro pequeños libros temáticos, surgidos de sus reflexiones periodísticas, que publicará el diario, que además prepara un volumen de gran formato con todos losde Umberto aparecidos en el periódico", concluyó