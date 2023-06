"Inventores" que han muerto víctimas de sus creaciones

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- El caso del sumergible Titán mantuvo en vilo al mundo, antes de conocerse que hizo implosión en el fondo del océano cuando se hallaba en busca de los vestigios del Titanic.

Su CEO, Stockton Rush, había confesado años atrás en una entrevista con el youtuber Alan Estrada, para su canal "Alan x el Mundo", que se consideraba un innovador, y sin imaginar que moriría en una de las expediciones, declaró que quería ser recordado por romper las reglas.

El pasado jueves OceanGate, empresa dueña de Titán, informó que Stockton Rush y cuatro pasajeros más que viajaban a bordo del sumergible murieron cuando éste hizo implosión en el fondo del océano.

"Me gustaría ser recordado como un innovador. Creo que fue el general McArthur quien dijo: 'eres recordado por las reglas que rompes'. Y yo he roto algunas reglas para hacer esto posible, creo que las he roto respaldado de buenos ingenieros y lógica. Titanio y fibra de carbono, hay una regla para no hacerlo, pues lo hice", dijo.

El empresario estadounidense, cofundador y director ejecutivo de OceanGate presumió en aquel momento que el sumergible Titán estaba hecho de fibra de carbono y titanio. Hoy está muerto.

Pero, no es el único inventor cuya creación ha acabado con su vida. A lo largo de la historia múltiples creadores han corrido con la misma suerte.

¿Quiénes son los inventores cuya creación los ha matado?

En Internet existe una lista que recopila a los inventores que han corrido con esa suerte, entre ellos Franz Reichelt, quien murió al saltar desde la Torre Eiffel, en Paris, Francia, para probar una especie de paracaídas que no funcionó.

También Marie Curie, famosa química y física polaca, que murió de anemia aplásica como consecuencia de las radiaciones a las que se expuso en sus investigaciones sobre la radioactividad y las radiografías.

Aurel Vlaicu, quien murió tratando de cruzar los Montes Cárpatos en su propio avión Vlaicu II.

Mientras que William Nelson, inventor y empleado de General Electric, cayó de una colina mientras probaba un nuevo motor que inventó para su bicicleta.

Entre las víctimas también está Thomas Andrews, diseñador del RMS Titanic de la compañía White Star Line, que murió el 15 de abril de 1912 cuando se hundió el barco en medio del océano Atlántico.

Aunque no son los únicos, la lista se clasifica en arte, automotriz, aviación, química, industrial, marítima, medica, publicidad y entretenimiento, ferroviaria y espacial.