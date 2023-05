Investigadores trabajan en células madre para restaurar el páncreas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) laboran en el aislamiento y cultivo de células madre mesenquimales, con el propósito de contribuir a la terapia celular y a su vez ayuda a contrarrestar los daños causados en el páncreas en personas con diabetes mellitus tipo 2, dicha afectación se caracteriza por el incremento de glucosa en la sangre.

Al controlar la glucosa se retrasan complicaciones como daño al riñón, a la vista y a extremidades, lo cual incrementa la calidad de vida de los pacientes. "Si esto se detiene, la calidad de vida se incrementa y también la vida de los pacientes. Además de disminuir en gran medida los gastos en salud", recalca la doctora Clara Ortega Camarillo, investigadora asociada en la Unidad de Investigación Médica en Bioquímica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI.

Este tipo de terapia también se utiliza en el tratamiento de otras enfermedades como leucemias y algunos tipos de cáncer.

Las células se obtienen del tejido graso de animales de laboratorio, el cual se rompe en partes pequeñas y se lava con soluciones, posteriormente se lleva a un cuarto de cultivo para colocarlo en una caja especial, donde se pegan las células.

Uno de los avances que se ha visto en este trabajo; si aumenta la glucosa a un cultivo celular, éstas mueren ante una situación que no se puede contrarrestar.

La doctora Camarillo recalcó que este estudio tiene gran relevancia debido al alto índice de diabetes y sobrepeso que se han incrementado de manera importante en México.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), en México hay 12 millones 400 personas que padecen diabetes en México.

La diabetes tipo II se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina o el organismo no la utiliza eficazmente para regular el azúcar en la sangre.