iPhone 17: Características y precios en México

El iPhone 17 ya es una realidad. Lo que se venía cocinando desde hace meses, se acaba de ratificar en el Apple Event de este martes. ¿Qué tiene de nueva esta generación y cuándo desembarcará en México?

iPhone 17 llega en cinco divertidos colores: lavanda, azul neblina, negro, blanco y salvia. Cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas, es decir 0.2 pulgadas más que la generación anterior.

Como ya se sospechaba, el iPhone 17 tendrá ProMotion, como los dispositivos Pro anteriores, y mayor ancho de banda de memoria para una velocidad envidiable, fluida y con mejor rendimiento de batería (hasta ocho horas más de reproducción de video contra el 16).

Esto también se verá beneficiado por la tasa de refresco de 120Hz, algo que no se había visto antes en los modelos base de iPhone. Cuando no lo uses, se ajustará automáticamente a 1Hz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su brillo de 3,000 nits para exteriores también marca un hito para la compañía. Y en términos de resistencia, ofrece tres veces mayor protección contra los molestos rayones.

¿Qué cambia respecto al iPhone 16?

De acuerdo con lo anunciado en el Apple Event 2025, el iPhone 17 ofrecerá un desempeño de GPU 20% más rápido respecto a su antecesor y 80% en comparación con el iPhone 15, cuyo A16 Bionic se queda muy por debajo del A19 presentado esta tarde.

Estas mejoras también se notarán al usar su inteligencia artificial, con funciones más eficientes para revisar qué se está proyectando en tu pantalla y para traducir en vivo; ambos, respetando la privacidad de tus datos.

¿Qué hay de las cámaras?

El iPhone 17 presenta un sistema dual de cámaras en la parte trasera: una cámara Fusion principal de 48MP y un telefoto 2x de 12MP. Además, promete archivos más pequeños para que guardar y compartir imágenes y videos sea mucho más sencillo.

Asimismo, su ultra gran angular de 48MP y un lente Macro de 12MP hacen el complemento perfecto para brindar cuatro veces más resolución frente al iPhone 16.

El costo aproximado está desde $19,999 hasta $50,999 dependiendo de la versión.

Presentan el iPhone Air, el más delgado hasta ahora

"El iPhone más delgado hasta ahora, con la potencia de un Pro", así se presentó esta tarde, desde el Apple Park, al iPhone Air. Ostenta solamente 5.6mm de grosor y el chip A19 Pro, el más rápido en cualquier smartphone.

Aunque ya era un secreto a veces, no hay como conocer a detalle la versión más compacta del smartphone de la "manzanita".

Y es que, con su presentación, también se abrió la puerta a la segunda generación de la arquitectura "Dynamic Caching" de Apple y a algunas mejoras en la IA local gracias a la incorporación de aceleradores neurales en cada núcleo del GPU. Con ello, la apuesta es brindar tres veces más capacidad que la generación anterior.

En suma, el poder del iPhone Air "equivale al poder un procesamiento de una MacBook Pro en un iPhone con pantalla de 6.5 pulgadas", aseguran desde Cupertino.

En cuanto a cámaras, una de sus funciones estrella será la toma de video con Captura Dual, para dejar registro de tus reacciones en los momentos más emocionantes, como cuando vas a un concierto o un partido de futbol.

Promete hasta 27 horas de reproducción de video, imágenes en superalta resolución (24MP y 48MP) y un sistema de cámaras Fusion y Fusion principal, cada una de 48MP. Su capacidad de zoom óptico es de 1x y 2x, tal como en el iPhone 16e, por ejemplo.

Estará disponible en colores azul cielo, oro claro, blanco nube y negro espacial, ya que son tonos que evocan "ligereza", de acuerdo con Apple.

- Precios y fecha de venta del iPhone Air en México

Al igual que el iPhone 17, en todas sus versiones, la preventa del iPhone Air en nuestro país arrancará el 12 de septiembre, a las 6 de la mañana, tiempo del centro de México.

Por otro lado, la venta general se habilitará el 19 de este mes. Aquí los precios de salida en sus diferentes alternativas:

Versión de 256GB: $25,999

Versión de 512GB: $30,999

Versión de 1TB: $35,999.

Conoce todas las nuevas versiones: