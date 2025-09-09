Condiciones de barandilla en Salinas, violatorias de derechos de los detenidos

logo pulso
Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 09, 2025 01:42 p.m.
Los separos preventivos del municipio de Salinas presentan condiciones que vulneran a las personas detenidas, según constató la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH).

En visitas de supervisión realizadas por personal de la Tercera Visitaduría General del organismo, se observó que los espacios carecen de higiene, ventilación, acceso a agua corriente y servicios sanitarios adecuados.

Estas deficiencias, informaron, afectan la legalidad, la integridad personal y el trato digno de quienes permanecen privados de su libertad.

Una recomendación sobre el tema, establece medidas para garantizar la reparación de estos derechos y la mejora de las condiciones en los separos. Entre las acciones se encuentran la gestión de recursos presupuestales para adecuar las instalaciones, la implementación de protocolos de atención para personas detenidas, especialmente para grupos vulnerables —migrantes, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, población LGBTIQ+ y comunidades indígenas—, y la disponibilidad de personal médico las 24 horas del día.

Finalmente, se solicitó notificar la recomendación a las y los regidores y al síndico del Ayuntamiento de Salinas, para que dentro de sus facultades analicen y aprueben, en un plazo máximo de seis meses, un proyecto estratégico enfocado en la modernización de las celdas preventivas; así como incluir la profesionalización continua de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

