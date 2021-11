iPhone podría detectar accidentes automovilísticos y marcar al 911

El iPhone podría tener una nueva capacidad que sería de gran utilidad en el próximo año: detectar un accidente automovilístico y marcar automáticamente el 911. Apple planea presentar una función llamada "detección de accidentes" ("crash detection") tanto para sus dispositivos iPhone como para sus relojes inteligentes, de acuerdo con un informe del rotativo americano The Wall Street Journal.

La función supuestamente usaría sensores como el acelerómetro integrado en los dispositivos de la firma de Cupertino.

Detección de accidentes

Según los informes, Apple ha estado trabajando en la función durante varios años y probándola con datos del mundo real. Según documentos vistos por el The Wall Street Journal, Apple ha estado recopilando datos compartidos de forma anónima de usuarios de iPhone y Watch.

Ha detectado más de 10 millones de impactos sospechosos de vehículos, y más de 50 mil de ellos acompañados de una llamada al 911. Apple ha estado usando esos datos para mejorar la precisión de su algoritmo de detección de accidentes, ya que una llamada de emergencia al 911 es una confirmación bastante sólida. de un accidente grave.

Apple sigue los pasos de Google

Esta innovación no es exclusiva de la firma dirigida por Tim Cook, ya que la tecnológica Google introdujo una función similar para sus teléfonos Pixel 3 y Pixel 4 a través de su aplicación de seguridad personal, la cual puede detectar cuándo su poseedor ha estado en un accidente automovilístico y alertar a los servicios de emergencia.

Asimismo, firmas del sector automotriz como GM lo ha estado ofreciendo durante años en sus autos con OnStar, y recientemente introdujo la detección de choques en los teléfonos inteligentes a través de la aplicación OnStar Guardian.

De acuerdo con una serie de informes, el servicio en el vehículo de OnStar responde a más de 6 mil notificaciones de choques al mes, como señaló el The Wall Street Journal.

Por su parte la tecnológica Apple introdujo la detección de caídas en la serie Apple Watch 4 y puede llamar automáticamente a los servicios de emergencia y ponerse en contacto con sus seres queridos si el usuario no responde a una indicación en un período de tiempo determinado.

Se supone que la función de detección de accidentes saldrá para el iPhone y el Apple Watch en el próximo año, siempre que todo salga según lo planeado.

Pedirá Apple pruebas diarias a trabajadores no vacunados

A poco más de u año desde que dio inicio la pandemia sanitaria del coronavirus, diversas empresas han comenzado a prepararse para el regreso presencial a oficinas, mientras que otras continúan considerando un plan hibrido en el que los trabajadores puedan trabajar desde sus casas, gracias a la adopción digital acelerada que se presentó con esta pandemia.

Apple reforzará sus protocolos Covid-19

Entre las firmas que han comenzado a planear el regreso a oficina se encuentra Apple, la cual está considerando requerir al igual que Google, que todos los empleados estén vacunados, pero, no obstante, está reforzando sus protocolos Covid-19.

De acuerdo con el portal especializado Bloomberg, el gigante tecnológico comenzará a exigir que todos los empleados corporativos no vacunados se sometan a pruebas de Covid-19 cada vez que tengan que trabajar en la oficina en lugar de trabajar desde casa.

En septiembre, Bloomberg informó que Apple pidió a los empleados que compartieran voluntariamente su estado de vacunación. Aquellos que se nieguen a compartir dicha información también deberán someterse a pruebas diarias, mientras que los trabajadores de oficina vacunados solo tendrán que hacer pruebas rápidas una vez a la semana.