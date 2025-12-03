Jared Isaacman insta a senadores a decidir sobre liderazgo en la NASA

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — El empresario tecnológico y aventurero espacial Jared Isaacman instó a los senadores el miércoles a tomar medidas rápidas sobre su candidatura para liderar la NASA, después de que el presidente Donald Trump retiró su nominación y luego lo volvió a designar.

Isaacman compareció ante la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado ocho meses después de su primera audiencia de nominación. El multimillonario, quien ha viajado al espacio dos veces con la empresa SpaceX, destacó la necesidad de un "liderazgo a tiempo completo" en la NASA mientras la agencia espacial se prepara para volver a enviar astronautas a la Luna a principios del próximo año.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha actuado como administrador interino de la NASA desde el verano.

Isaacman, de 42 años, dijo al comité liderado por el senador Ted Cruz de Texas que regresar astronautas a la Luna por primera vez en más de 50 años será "un esfuerzo desafiante, por decir lo menos".

Para inicios del próximo año, la NASA tiene planes para que cuatro astronautas sobrevuelen el satélite, pero no alunizarán; eso ocurriría en otra misión. El objetivo es vencer a China para finales de la década.

"Este no es el momento para demoras, sino un momento para la acción, porque si nos quedamos atrás, si cometemos un error, puede que nunca nos pongamos al día, y las consecuencias podrían cambiar el equilibrio de poder aquí en la Tierra", expresó Isaacman al comité.

Cruz estuvo de acuerdo. "La NASA no puede perder de vista el objetivo", comentó, refiriéndose a los inminentes planes lunares de China. "Estados Unidos debe seguir siendo el líder indiscutible en la exploración espacial".

Isaacman estaba a días de ser confirmado por el Senado como el 15º administrador de la NASA cuando Trump retiró su nominación en mayo. La medida se produjo poco después de la ruptura de Trump con Elon Musk, dueño de SpaceX. El presidente volvió a nominar a Isaacman el mes pasado.

Cruz dijo que la segunda aparición de Isaacman "se siente un poco como el Día de la Marmota" y espera tenerlo confirmado para fin de año.

En respuesta a preguntas de los senadores, Issacman describió tanto la Luna como Marte como prioridades para la exploración con tripulaciones estadounidenses, con esfuerzos paralelos en marcha. Dijo que apoya la reciente iniciativa de Duffy para reabrir el contrato del módulo lunar que se necesita para el primer aterrizaje de los astronautas bajo el programa Artemis de la NASA.

SpaceX ganó el contrato original de la tripulación para el módulo lunar con Starship, pero el megacohete sigue en pruebas de vuelo. Blue Origin, de Jeff Bezos, se apresura por tomar el liderato con sus módulos Blue Moon; Un prototipo está previsto para lanzarse a principios del próximo año.

Isaacman aseguró a los senadores que la NASA optará por la primera empresa capaz de llevar astronautas estadounidenses a la superficie lunar. "Lo mejor para SpaceX es un Blue Origin justo detrás de ellos, y viceversa", dijo. También apoya la competencia entre potencias mundiales — "siempre que no perdamos".

El fundador de la empresa de procesamiento de pagos Shift4 realizó la primera caminata espacial privada del mundo el otoño pasado. Financió sus dos vuelos espaciales. Varios astronautas estuvieron presentes en la audiencia, incluidos algunos de sus compañeros de tripulación.