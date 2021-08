"Joker", el virus que roba datos y dinero

En el mundo de las aplicaciones móviles podemos encontrar herramientas para todo tipo de tareas. Y, aunque la recomendación es solo descargar aquellas que están disponibles en las tiendas oficiales, según el sistema operativo, en ocasiones los ciberdelincuentes encuentran la manera de saltar los candados y esconder malware. Es el caso de "Joker" un virus que ya había sido identificado en apps de Android y que ahora está de regreso.

Según los investigadores de la empresa de ciberseguridad Quick Heal Security Lab, el virus Joker es tan peligroso debido a que tiene la capacidad de ingresar a tus mensajes de texto, contactos y mucha otra información en tu teléfono inteligente, gracias a lo cual realiza acciones sin autorización del usuario como inscribirlo a sitios web que ofrecen servicios de paga o robar información confidencial.

Hay que decir que este malware ya había sido identificado en algunas aplicaciones para Android. Desde el 2017 comenzó a llamar la atención por infectar y robar a sus víctimas al esconderse en diferentes aplicaciones. Desde entonces, los sistemas de defensa de Google Play Store han eliminado alrededor de mil 700 aplicaciones con este virus.

Aun así, en septiembre de 2020 se encontró el virus en 24 aplicaciones de Android que registraron más de 500 mil descargas antes de ser eliminadas. Se estima que tan solo en esa ocasión afectó a más de 30 países.

A pesar de que "Joker" ya es conocido por diversas empresas de ciberseguridad, la Policía de Bélgica está advirtiendo sobre regreso en la tienda de aplicaciones de Android. "Este programa malicioso ha sido detectado en ocho aplicaciones de Play Store que Google ha suprimido", dicen las autoridades belgas en un comunicado publicado en su sitio web.

La policía explica, además, que "Joker" pertenece a una familia de malware conocida como Bread cuyo objetivo es autorizar operaciones en el celular sin el consentimiento del usuario. Según los especialistas, en un inicio el virus se encargaba de suscribir al usuario a servicios SMS de paga, pero ha evolucionado a tal grado que ahora ha comenzado a atacar las plataformas de pagos online que requieren verificación del dispositivo, pero no del usuario, por lo que logran automatizar cargos.

"Te arriesgas a una gran sorpresa a fin de mes en tu cuenta bancaria o en tu tarjeta de crédito", dijo la policía belga, refiriéndose a los cargos desconocidos que se verán en el recibo. Y es que es común que las víctimas de Joker se den cuenta del robo hasta que revisan su estado de cuenta, lo que es más, el banco no sospecha debido a que es una suscripción realizada desde el dispositivo del usuario por lo que no envía una alerta al titular.

--Las apps que no debes descargar

De acuerdo con el reporte de la policía de Bélgica, las aplicaciones que están infectadas con el virus, y que estuvieron disponibles en la Google Play Store son:

Auxiliary Message

Element Scanner

Fast Magic SMS

Free CamScanner

Go Messages

Super Message

Super SMS

Travel Wallpapers

Convertidor de PDF Hummingbird

Talent Photo Editor

Blue scanner

Traductor multifuncional

Teclado único: fuentes elegantes y emoticonos gratuitos

Desire Traducir

Sin embargo, algunos especialistas en ciberseguridad advierten que más apps pueden estar infectadas por lo que la recomendación es que revises constantemente la actividad en tu teléfono y en tu estado de cuenta para detectar cualquier actividad extraña.

Y si has descargado alguna de las aplicaciones en la lista bórrala de inmediato.