José Eduardo Méndez Delgado gana premio Princesa de Girona 2026 en España

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- El investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Eduardo Méndez Delgado, fue reconocido con el Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en la categoría de Investigación, por sus aportaciones al estudio de la física y química de las nebulosas ionizadas, clave para entender la formación y evolución de las galaxias.

Premio Princesa de Girona: reconocimiento y ceremonia

Dicho galardón, el cual distingue a jóvenes menores de 35 años de edad con trayectorias científicas, fue anunciado en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI en Alcalá de Henares, y será entregado el próximo 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, España.

"En la UNAM no somos una liga menor, contribuimos al conocimiento humano de manera global", afirmó el científico, originario de Morelia, Michoacán, quien se especializa en el estudio del medio interestelar.

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Investigación y aportes científicos de Méndez Delgado

Su investigación se centra en las nebulosas ionizadas, cuya composición química permite reconstruir la historia de formación de las galaxias. "Utilizamos la química del gas como una señal arqueológica para saber cuántas estrellas nacieron y murieron en un punto del universo", explicó.

Méndez Delgado es creador del proyecto internacional DEep Spectra of Ionized REgions Database, una base de datos que permite analizar con mayor precisión las propiedades físicas de estas regiones mediante el estudio de líneas de emisión débiles.

El investigador destacó que los elementos que conforman a los seres humanos, como el calcio o el oxígeno, se originaron en estrellas, por lo que el estudio de las galaxias también aporta claves sobre el origen de la vida.

Formado en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde obtuvo su doctorado con mención cum laude, José Eduardo Méndez Delgado ha enfocado su trabajo en los elementos más pesados de la tabla periódica, fundamentales con la intención de rastrear la evolución del universo después del Big Bang.

El científico señaló que este reconocimiento impulsa su línea de investigación y abre nuevas oportunidades de colaboración internacional, al evidenciar el interés global por comprender el origen y evolución del cosmos.