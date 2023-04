La fecha de la próxima alineación de 5 planetas en 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- Tras la impresionante alineación de planetas de la que fuimos testigos hace unos días, no pasara mucho tiempo para que cinco planetas vuelvan a reunirse en el firmamento, pues será a mediados de junio cuando Mercurio, Urano, Júpiter, Neptuno y Saturno se conviertan en la próxima gran alineación planetaria, como la llaman los expertos, por lo que, si te perdiste el último evento astronómico de esta magnitud, te contamos todos los detalles que necesitas conocer para su futuro avistamiento.

Pese que a lo largo de abril y mayo serán tres las alineaciones planetarias que aparecerán en el cielo, no será hasta el 17 de junio que se presente, nuevamente, ante nuestros ojos una "gran alineación planetaria", como la denomina Bill Cooke, líder de la oficina de medio ambiente de meteoroides de la NASA, pues ha destacado que estas ocurren sólo cuando cinco o seis planetas se encuentran en el cielo en un perímetro relativamente cercano.

Para describir la trascendencia de este evento, el exastronauta y tripulante de la misión Apolo, Buzz Aldrin, destacó la inusual posición en que se encontrarán los planetas entre sí, pues muy pocas veces se han alineado en el orden en que lo harán, de la misma forma que resulta inusitado el hecho de que sean precisamente Mercurio, Urano, Júpiter, Neptuno y Saturno quienes se reúnan, debido a que esta armonía planetaria ocurrió por última vez en diciembre de 2004.

Y aunque, mes con mes, es común que las agendas astronómicas anuncien la llegada de una alineación planetaria más, en realidad, un evento de esta índole no sólo marca una fecha más en el calendario de aquellas y aquellos aficionados a la astronomía, sino que representa la exposición de la mayor parte de los cuerpos celestes que forman parte de nuestro Sistema Solar. Por ello, las y los expertos en materia planetaria se han dado a la tarea de dimensionar la magnitud de estos eventos, a través de su denominación:

De acuerdo con "Star Walk Space" -el sitio web que ofrece una mirada al firmamento en tiempo real-, los "desfiles planetarios" varían en su proporción, ¿qué quiere decir esto?, es muy sencillo, adoptan su nombre dependiendo de la cantidad de planetas que se alinean entre sí; los hay "mini", con la presencia de tres planetas, también los hay "grandes", que son aquellos de constan de cinco a seis planetas y, por supuesto, los "completos", que traen a nuestro cielo los ocho planetas de nuestro sistema.

Sin embargo, ¿por qué se vuelve casi imposible la posibilidad de presenciar una alineación planetaria completa?, de acuerdo con la explicación que ofrece la NASA esto depende de una razón determinante; el tiempo que cada planeta se lleva para dar una vuelta completa alrededor del Sol, es por ello que se dificulta el hecho de cada uno de estos ocho cuerpos celestes complete dicha encomienda en una dimensión temporal casi idéntica.

Pero no por ello se convierte en una imposibilidad, gran prueba de ello fue que en junio del año pasado sucedió una alineación planetaria donde se hicieron presentes los ocho planetas, la cual no volverá repetirse sino hasta el 2040, ¿Cuántos años tendrás en esa época, ya lo calculaste?

Cuando acaecen esta clase de eventos astronómicos, sobre todo en lo tocante a la cultura norteamericana, se han adoptado ideas que pueden alertar a la sociedad, pues se ha sembrado la creencia de que la alineación de los planetas cuenta con la energía suficiente de alterar la gravedad que afecta, directamente, a las olas del mar, lo que supuestamente podría propiciar desastres naturales como inundaciones y sismos de gran magnitud, sin embargo, la NASA ha descartado dicha probabilidad, al expresar que "las alineaciones planetarias son inofensivas" y su propósito en la Tierra no es otro más que el de deleitar a las y los curiosos que echen un vistazo al cielo.