La forma de borrar datos personales de Google

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Uno de los gigantes tecnológicos y con más poder es Google, pues es el buscador más utilizado y por lo tanto conocen muchos de tus datos personales sin que quizá tú lo sepas.

Todos en algún momento nos hemos sentido como si el internet nos observa o como si éste nos pudiera leer la mente. No es un secreto que mucha de la información y búsquedas que realizamos en internet se guardan para conocer un poco más a los usuarios, pero no te preocupes por que hoy conocerás cómo desactivar una función secreta y evitar esta situación.

Al momento de utilizar plataformas como Google, Facebook, Tiktok o insulso Twitter, gracias a sus algoritmos logran conocen nuestros gustos de contenido. Saben que es lo que nos podría llamar la atención y las cosas que no. Pero todos estos algoritmos se pueden controlar, en especial dentro del motor de búsquedas más usado en el mundo.

Google busca que tengas una experiencia cada vez más personalizada cuando estás utilizando su plataforma, por tal motivo cuando estamos navegando por su red y nos metemos a investigar algo, a los minutos nos podrían aparecer gran cantidad de anuncios relacionados con nuestras búsquedas y a pesar de que eliminemos nuestro historial, estas continúan apareciendo.

Esta experiencia personal que te ofrece este servicio en ocasiones da un poco de miedo, pero hay una manera sencilla en la que puedes desactivar ciertas funciones para que no conozcan más sobre tus datos personales.

Google AD Settings es una funcionalidad que permite decidir y manejar los datos personales que le damos a Google. Esta función permite que conozca tus intereses o te asocie a ciertos gustos sin que te des cuenta. Es por ese motivo que en ocasiones conoce nuestros gustos sin que nosotros seamos conscientes de lo que estamos haciendo y que información le damos.

Cada ocasión en la que inicias sesión con tu cuenta de Google o cualquier plataforma integrada, se comenzará a almacenar la información sobre las páginas que solemos visitar, videos, imágenes o cualquier otra actividad que realicemos en internet.

Luego sin darnos cuenta Google comienza a lanzarnos cada vez más anuncios o búsquedas que pudieran llegar a ser de nuestro interés. Si quieres que esto deje de pasar solo necesitas desactivar la función que te brinda Google AD Settings.

De acuerdo con su sitio, lo único que necesitas hacer para que Google deje de conocer más sobre tus gustos y datos personales es entrar directamente a su página Google AD Settings, ahí podrás activar o desactivar la función de personalizar anuncios. Únicamente tienes que darle en desactivar los anuncios personalizados. Lo cual se encuentra en la parte superior derecha de su página. Un pequeño anuncio con la leyenda "El cambio puede tardar un poco en aplicarse".

Este centro de anuncios que ofrece Google, es un medio que sin que tu estés consciente de ello, recopila toda la información que le das al internet sobre ti, tus búsquedas, lo que vez, lo que ignoras o dejas pasar, toda esa fuente de datos, es analizada y recopilada para poder brindarte un mejor servicio.