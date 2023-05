La mejor bebida para hidratarse no es el agua, revela estudio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- En esta temporada de calor una de las recomendaciones más comunes de las autoridades es mantenernos hidratados pues gracias a ello nuestro cuerpo puede funcionar de manera óptima. Y aunque la mayoría recomienda simplemente tomar agua, un estudio ha revelado que hay una bebida más efectiva.

La relevancia de la hidratación consiste en que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, si nuestro organismo no cuenta con suficiente líquido se presentan problemas debido a que funciones esenciales como la circulación de la sangre no se realizan adecuadamente y los órganos no reciben los nutrientes necesarios, de modo que el rendimiento del cuerpo será menos eficiente.

Para que puedas realizar tus actividades diarias y con energía, conoce cuál es la bebida que te ofrece una mejor hidratación que el agua.

Cuando se tiene mucha sed nuestro cuerpo nos pide una bebida refrescante. Muchos optan por opciones poco saludables como jugos y refrescos que, por su contenido de azúcar solo empeorarán el problema. Otros más simplemente van por un saludable vaso de agua. Pero un estudio ha descubierto que hay una alternativa más efectiva.

Cuando se trata de hidratación, de acuerdo con un estudio de la Universidad St. Andrews de Escocia, que comparó la respuesta de varias bebidas, la leche es más afectiva que el agua en ese proceso.

Por supuesto dejaron claro que el agua simple es una gran opción para hidratar rápidamente el cuerpo. Pero si se trata de mantener la hidratación por mayor tiempo, el cuerpo responde mejor a las bebidas bajas en azúcar, grasa y proteína

En el estudio los investigadores evaluaron varios factores de las bebidas, como la cantidad ingerida, la densidad energética, los electrolitos y la presencia de agentes diuréticos, concluyendo que la leche es la más efectiva en el proceso de hidratación.

Entre las razones por las cuales llegaron a dicha conclusión está que cuanto más se bebe, más rápidamente se vacía la bebida de tu estómago y se absorbe en el torrente sanguíneo. Seguro te ha pasado que cuando sientes mucho calor bebes mucha agua que te ofrece una sensación refrescante inmediata pero poco duradera. La leche se mantiene por más tiempo.

La leche también resulta mejor debido a sus nutrientes ya que contiene lactosa de azúcar, algunas proteínas y grasas, composición que ayuda a retrasar el vaciado de líquido del estómago. Y no solo eso, el sodio que brinda actúa como una esponja y retiene el agua en el cuerpo, por lo que se produce menos orina y, por ende, se mantiene la hidratación durante más tiempo.

El estudio de la Universidad St. Andrews comparó el nivel de hidratación de 13 bebidas diferentes, incluyendo refrescos, jugos y bebidas deportivas.

De acuerdo con sus conclusiones, después de la leche, otro de los líquidos que pueden ayudar a una mejor hidratación son las soluciones orales ya que contienen pequeñas cantidades de azúcar, así como sodio y potasio, que contribuyen a la retención de agua en el cuerpo. Lo mismo aplica para las bebidas de rehidratación comerciales cuyas calorías provocan un vaciado gástrico más lento y, por lo tanto, una liberación más lenta de la orina.

No obstante, se debe tener cuidado pues las bebidas con más azúcares como los jugos y refrescos, si bien pueden pasar un poco más de tiempo en el estómago, tras llegar al intestino delgado no solo resultan menos hidratantes, sino que aportan azúcares y calorías dañinas para el cuerpo.

Y si crees que la cerveza es mejor opción para calmar la sed e hidratarte, malas noticias, el alcohol actúa como diurético, lo que hace que orines más.