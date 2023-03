Las 10 aplicaciones más descargadas

A-AA+

Aunque pocas veces nos detenemos a reflexionar al respecto, la realidad es que todo los días utilizamos al menos un par de apps para nuestras tareas. Ya sea para estar en comunicación con alguien, divertirnos o trabajar, las aplicaciones nos ayudan mucho pero, te has preguntado cuáles son las que tienen y usan la mayoría de las personas en el mundo. Te lo decimos.

Una de las grandes ventajas de la tecnología actual es que las herramientas a las que tenemos acceso son globales. No importa que una app haya sido creada en Estados Unidos, podemos descargarla desde México y usarla para ponernos en contacto con alguien en Francia.

Eso es lo que ha permitido a muchas aplicaciones alcanzar grandes números de usuarios que seguro no vas a creer.

Cada vez más personas tienen acceso a dispositivos móviles

El número de personas en el planeta que realiza actividades en el mundo digital no deja de crecer. Se calcula que, a nivel global, aproximadamente, 6.3 millones de personas cuentan con un teléfono inteligente y otras 1.4 millones con tabletas electrónicas.

La compañía CleverTap señala que si bien existen diversas aplicaciones para atender las necesidades de cada usuario que van desde comprar, viajar, comer, salir, jugar, meditar e incluso dormir, hay algunas populares en prácticamente todo el mundo.

Y es que los seres humanos cada vez dependemos más de nuestros dispositivos. Como ejemplo de ello, en 2022 los internautas pasaron poco más de 5 horas navegando en sus apps, un 9% más que en 2020 cuando inició la pandemia que afectó el comportamiento del consumidor de diferentes maneras y cambió el estilo de vida.

Por supuesto el uso de apps está marcado no sólo por su utilidad o preferencia entre los consumidores, sino también por el número de población. Así, China, por ser el país más poblado del mundo, ocupa el primer puesto en descargas que superan los 111 mil millones, le sigue la India con 28.9 millones y Estados Unidos con 12.2 millones.

Las aplicaciones más utilizadas en el mundo

Con base en datos publicados por la firma apptopia, de acuerdo a los cuales hay 2.87 millones de aplicaciones, tanto gratuitas como de pago, en Google Play Store y 1.96 millones en App Store, CleverTap descubrió cuáles son las aplicaciones con más descargas.

El top de 10 de las apps más descargadas del mundo es:

TikTok

Instagram

WhatsApp

CapCut

Snapchat

Telegram

Subway Surfers

Facebook

Stumble Guys

Spotify

Al respecto, la investigación señala que TikTok ha mantenido el primer lugar durante los últimos tres años y CapCut, aparece en este registro por segundo año consecutivo.

Si bien la compañía Meta cuenta con tres apps en el top, las descargas de Facebook cayeron en más de 25% en el 2022.

Si se especifica por sistema operativo, CleverTap detalla que entre las apps gratuitas más populares en la App Store están FOX Sports Watch Live y FOX Bet Super 6, lo que también sucede en la Play Store. Mientras que dentro de las de pago, Shadowrocket, un protocolo de cifrado de código abierto que protege la navegación en línea es la que encabeza el listado, seguido por HotSchedules, que es usada por restaurantes, tiendas minoristas y cadenas hoteleras para programar a sus empleados.