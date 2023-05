Las 11 apps de Android infectadas de virus que debes eliminar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Hoy en día existen millones de aplicaciones para los dispositivos móviles con sistema operativo Android a las cuales se tiene acceso desde la Play Store que, a pesar de contar con filtros de seguridad, no siempre resultan efectivos, por lo que algunas esconden virus diseñados para robar información, y en esta ocasión te damos la lista de 11 apps que debes eliminar del celular.

Los dispositivos móviles se encuentran en constante riesgo de ciberataques que han evolucionado para poder llegar un mayor número de víctimas, por ejemplo, a través de la creación de aplicaciones que contienen malware capaz robar información confidencial, almacenarla y utilizarla para cometer fraudes.

Por eso es importante checar las especificaciones de las apps en la Play Store antes de instalarlas, ya que un juego gratis puede sonar muy atractivo al principio, pero en poco tiempo, el celular comenzará a calentarse, la duración de la batería será menor y en muchos casos aparecerá publicidad de la nada o el teléfono comenzará a hacer tareas sin autorización de usuario.

Lo anterior se debe a que estas aplicaciones solicitan permisos que dan la entrada a los virus, entre ellos Fleckpe y Joker que ya han infectado a millones y que trabajan de manera casi invisible.

----¿Cuáles son las 11 apps de Android infectadas con malware?

Hace poco Google eliminó de la Play Store 11 aplicaciones infectadas con malware. Sin embargo, puede haber personas que estén usando dichas apps sin darse cuenta del riesgo que están corriendo. Ante este hecho, recomendamos a los usuarios de teléfonos o tabletas Android hacer una revisión de la siguiente lista.

Hay que mencionar que las siguientes apps peligrosas cuentan con registros de millones de descargas en todo el mundo. Si identificas alguna debes borrarla inmediatamente.

Las aplicaciones infectadas con virus son:

Night Mode Camera Pro

Photo Effect Editor

Photo Camera Editor

Beauty Slimming Photo Editor

Beauty Photo Camera

Beauty Camera Plus

Microclip Video Editor

Fingertip Graffiti

HD 4K Wallpaper

GIF Camera Editor Pro

Impressionism Pro Camera

¿Tu dispositivo Android fue infectado por apps?

Si tu dispositivo móvil fue infectado por alguna app maliciosa, existen métodos que ayudarán a eliminarlas. El primer paso es detectarla y borrarla del celular.

También puedes hacer uso del "Modo Seguro" del dispositivo móvil. Para activarlo solo mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la opción de apagado, luego mantén presionado donde dice apagar y deberá aparecer el mensaje de reinicio en modo seguro, espera unos segundos para que se complete el proceso y se reinicie el móvil.

Ahora que si el celular no responde y se pretende eliminar el virus por completo, una buena solución es restablecerlo a modo de fábrica, es importante señalar que con este proceso se perderá todo lo guardado, ante esto recomendamos hacer un respaldo de la información.

Para hacerlo se debe de entrar a configuración o ajustes, dirigirse al menú de sistemas, localizar la opción de restablecer, y seleccionar "borrar todos los datos o restablecimiento de fábrica".

Pero para no llegar a ese grado lo mejor es la instalación de un antivirus, además de dar seguimiento a las aplicaciones descargadas en los dispositivos, si comienzas a notar un comportamiento extraño en tu smartphone luego de bajar una app, lo mejor es eliminarla.