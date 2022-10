Las 5 estafas más comunes en TikTok y cómo evitarlas

A-AA+

Actualmente TikTok es una de las redes sociales más populares en el planeta. Su formato de videos cortos ha enamorado a millones de personas en el mundo. Pero, como siempre sucede, cuando una plataforma digital logra un impacto tan grande, aparecen los usuarios que buscan sacar provecho y la utilizan para realizar estafas.

Ya debes saber que el uso de internet conlleva riesgos pero quizá creas que, por tratarse de una red social llena de diversión, retos y bailes, TikTok no es tan peligrosa. Desafortunadamente no es así, y vamos a decirte de qué debes cuidarte.

Como explica la compañía de ciberseguridad ESET Latinoamérica, en solo seis años TikTok se convirtió en la red social dominante para compartir y ver videos cortos. Incluso, las personas en Reino Unido y Estados Unidos pasan más tiempo en TikTok que en YouTube.

Y como los ciberdelincuentes siempre están siguiendo las últimas tendencias y crean amenazas para las plataformas con mayores usuarios, con la intención de aumentar sus posibilidades de éxito, encontraron en TikTok una oportunidad.

Basta con decir que TikTok tiene más de 1.200 millones de usuarios diarios. Además, es una aplicación en la que las personas están escroleando minuto tras minuto, por lo que las estafas pueden atrapar fácilmente a personas que tienen la guardia baja y robar su dinero, su cuenta o afectar su reputación.

Conoce las 5 estafas más comunes en TikTok.

El fraude las criptomonedas en TikTok

ESET advierte que en TikTok se desarrollan diversas estafas relacionadas con las criptomonedas y la supuesta oportunidad de hacerse rico rápidamente:

Para este engaño los ciberdelincuentes le hacen creer a los usuarios que podrán ganar mucho dinero con una inversión mínima y un poco esfuerzo.

No caigas. Estas ofertas siempre suenan demasiado buenas para ser verdad. Es importante detenerse a pensar unos segundos antes de dar clic o avanzar. Basta con que te preguntes ¿Elon Musk realmente va a regalar un millón de dólares a extraños al azar?

Phishing en TikTok

En este caso se envía un correo electrónico o un mensaje que aparenta ser de TikTok pero en realidad busca engañar a los usuarios.

El phishing o la suplantación de actividad es uno de los engaños más comunes y, de acuerdo con ESET, en este caso en específico los delincuentes se hacen pasar por la red social con pretextos de ofrecer la marca de cuenta verificada, más seguidores o incluso un patrocinio.

Pero si la persona hace clic en el enlace proporcionado será redirigida a un sitio que solicita las credenciales de inicio de sesión de TikTok y, a menos que se tenga habilitada la autenticación en dos pasos, los cibercriminales tendrán el control de la cuenta.

Cuentas de bots en TikTok

ESET explica que existen muchas cuentas de TikTok que en realidad son bots programados para interactuar con usuarios específicos y hacerles creer que se están comunicando con una persona real.

La intención de estos bots es pedir a las víctimas información confidencial o incluso llevarlas a un sitio fraudulento que intenta robarles datos o instalar malware en sus teléfonos.

Falsas apps promocionadas en TikTok

Las cuentas falsas en TikTok en ocasiones promocionan aplicaciones disponibles para descargar. El riesgo es que estas apps también son falsas y en realidad están programadas para robar información, instalar malware o adware (publicidad no deseada) en el dispositivo.

Falsas celebridades en TikTok

Sabemos que las redes sociales nos permiten sentirnos más cerca de algunas celebridades. Sin embargo hay cuentas que buscan hacerse pasar por los famosos. De hecho ESET advierte que esto es muy sencillo pues simplemente se duplica el contenido de la cuenta de una celebridad real.

A través de esta estafa los ciberdelincuentes buscan obtener tantos seguidores como sea posible y, antes de que sean descubiertos y denunciados, usar la plataforma para promover más estafas, como la inversión en criptomonedas de la que ya te hablamos.