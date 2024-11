Entérate | Las aplicaciones de Android graban tus conversaciones

En esta era de tecnología e inteligencia artificial, la privacidad de los usuarios también enfrenta constantes amenazas. Expertos en ciberseguridad alertan siempre sobre los cuidados que debemos tener con nuestros teléfonos y lo que aceptamos.

Recientemente se habla sobre aplicaciones de Android que podrían grabar conversaciones sin autorización, lo que pone en riesgo la seguridad y privacidad de millones de personas.

¿Cuáles son las apps maliciosas?

Según expertos en ciberseguridad, algunas aplicaciones que aparentan ser inofensivas, utilizan permisos excesivos para grabar audio en segundo plano, robar contactos, entrar al historial de llamadas, ubicación geográfica y otros archivos privados.

¿Cómo lo hacen? Estas aplicaciones suelen presentarse con una estrategia social que se conoce como "estafa romántica", donde se contacta a la víctima, se finge tener interés y al final se convence de descargar aplicaciones de mensajería que resultan invasivas.

Algunas apps atacan sólo la mensajería general, mientras otras asaltan las funciones de accesibilidad. También pueden aparecer como aplicaciones de noticias donde se solicita un número de teléfono para interrumpir contactos y archivos.

Las aplicaciones de Android que graban tus conversaciones son:

WaveChat

TikTalk

Hola cha

Nido

GlowChat

YohooTalk

Charla

Chat rápido

Charlemos

Charla privada

Rafaqat

Encuéntrame

Estas aplicaciones las puedes encontrar en Google Play Store o en canales externos de distribución, sin embargo, expertos en ciberseguridad recomiendan no descargarlas y en caso de tenerlas, eliminarlas lo antes posible.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Antes de instalar cualquier aplicación, verifica qué permisos solicita. Si parecen excesivos o innecesarios, mejor busca otra alternativa.

Mantén tu sistema operativo y aplicaciones actualizadas para evitar vulnerabilidades.

Utiliza antivirus confiables u otras herramientas de seguridad que puedan detectar apps sospechosas y eliminarlas.

Si tienes aplicaciones que no usas o desconoces, elimínalas.

En un mundo donde la tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas, cuidar de nuestra información personal debe ser una prioridad.

No olvides que la seguridad comienza con hábitos responsables y que es importante adoptar medidas eficientes para protegernos.