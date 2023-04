Las Chromebook tienen una vida útil corta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Durante la pandemia de Covid, la popularidad de las Chromebooks se disparó aún más como opción para las escuelas y los niños que hacían sus tareas escolares desde casa, gracias a sus precios relativamente bajos que las han mantenido como una opción popular en todo momento.

Chromebooks comienzan a fallar

El informe Chromebook Churn, publicado por el Grupo de Investigación de Interés Público de EE. UU. (PIRG), reveló que muchas Chromebooks compradas hace solo tres años están fallando, lo que no solo está generando residuos electrónicos, sino también costos adicionales para los contribuyentes.

Debido al uso duro que reciben en las escuelas, las Chromebooks suelen presentar problemas de reparación, especialmente por la falta de piezas y el alto costo de las mismas.

Un ejemplo de ello es que, de los 29 reemplazos de teclado para Acer Chromebooks, se encontró que 14 estaban fuera de stock y que 10 de ellos tenían un precio de 90 dólares cada uno, casi la mitad del precio de algunos modelos.

"Estos altos costos pueden hacer que las escuelas reconsideren las Chromebooks como una estrategia de ahorro", afirma el informe. En otro caso, HP solo almacenó cables de alimentación y adaptadores de CA para un modelo, pero ninguna otra pieza.

Chromebooks se quedan sin actualizaciones

El informe indica que los dispositivos incorporan una fecha de caducidad, tras la cual cesan las actualizaciones de software. Como resultado, cuando los ordenadores portátiles alcanzan su fecha de caducidad, dejan de recibir actualizaciones y no pueden acceder a sitios web seguros.

En el caso de los Chromebooks, Google ofrece ocho años de actualizaciones de software a partir de su fecha de lanzamiento. Sin embargo, dado que muchas escuelas adquieren Chromebooks que han sido lanzados varios años antes, el período de soporte puede ser la mitad de ese tiempo.

"Los Chromebooks no están diseñados para durar. Los técnicos de reparación profesionales me indicaron que a menudo se ven obligados a desechar un buen hardware de Chromebook con años de vida útil debido a las agresivas fechas de vencimiento del software", dijo a PIRG la directora de sustentabilidad de iFixit, Elizabeth Chamberlain.

Las escuelas se enfrentan a un desafío para revender sus dispositivos debido a las fechas de vencimiento. Aunque las PC y las Mac pueden tener un precio de compra más alto, son más fáciles de revender después de un par de años y tienen la posibilidad de obtener actualizaciones por períodos de tiempo más prolongados.

Duplicar la vida útil de las Chromebook podría reducir las emisiones de CO2e

La organización sugiere que si Google eliminara las fechas de caducidad de las actualizaciones y si sus socios de fabricación produjeran un exceso del 10% de piezas de repuesto más estandarizadas en todos los modelos, se podría duplicar la vida útil de los 31.8 millones de Chromebooks vendidos en 2020.

Esta acción podría reducir las emisiones de CO2 en 4.6 millones de toneladas, lo que equivale a sacar 900,000 coches de circulación durante un año. También se recomienda que los consumidores puedan instalar sistemas operativos alternativos como Linux.

En una declaración al portal especializado Ars Technica, retoimada por Engadget, Google dijo: "Las actualizaciones periódicas del software Chromebook agregan nuevas funciones y mejoran la seguridad del dispositivo cada cuatro semanas, lo que nos permite repetir continuamente la experiencia del software y garantizar que los dispositivos más antiguos continúen funcionando de manera segura y confiable hasta sus limitaciones de hardware hacen que sea extremadamente difícil proporcionar actualizaciones".

Agregó que "siempre está trabajando con nuestros socios de fabricación de dispositivos para construir cada vez más dispositivos en todos los segmentos con materiales reciclados y certificados posconsumo que son más reparables y, con el tiempo, utilizan procesos de fabricación que reducen las emisiones".