Las contradicciones en la "guerra" Musk-Zuckerberg

CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- A casi una semana de haber sido lanzada la red social Threads, perteneciente a Meta y competencia directa de Twitter, se ha desatado una guerra virtual para definirse como la plataforma de microblogging mejor posicionada entre los usuarios.

Hasta el momento, el lanzamiento más reciente de Zuckerberg ya cuenta con más de 100 millones de usuarios, lo que podría representar la migración masiva hacia esta nueva alternativa que permite la publicación de mensajes cortos para generar foros de opinión.

Ante el acelerado crecimiento de la popularidad de su competencia, Elon Musk, el actual dueño de Twitter, ha decidido no quedarse de brazos cruzados y generar algunas labores de "sabotaje" para impedir que más usuarios se sigan sumando al furor de Threads.



El bloqueo de enlaces de Threads en Twitter

Una de las medidas que Musk ha implementado en la red social del pájaro azul para evitar que se potencie el alcance de los mensajes publicados en Threads, es el bloqueo de sus enlaces de compartir.

Varios usuarios de ambas redes han manifestado que al momento de hacer búsquedas de links de la red de Meta en la interfaz de Twitter, no es posible obtener resultados, ya que el url:threads.net se encuentra restringido.

Sin embargo, ni el fundador de Tesla ni la CEO de Twitter, Linda Yaccarino, se han pronunciado ante el hallazgo de la audiencia que busca hacer uso de ambas redes a la vez.



La mayor contradicción de Threads

Casi de manera irónica, Mark Zuckerberg tomó la decisión de programar entre las opciones disponibles en Threads un botón que permite compartir el contenido posteado en esta red no solo en redes adscritas a Meta, sino también en Twitter.

La opción de "Twittear" dentro de la nueva sensación del grupo de Facebook podría haber enfurecido a Musk, por lo que optó por no permitir el acceso al contenido migrado por usuarios a través del enlace para compartir.

Si bien, la opción de compartir contenido de Meta en Twitter nunca había resultado contradictorio para los internautas, ahora la programación de ese botón resulta prácticamente una burla, ya que el funcionamiento de ambas redes es prácticamente idéntico.