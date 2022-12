Las "habilidades blandas" salvan el día a las empresas de IT

Las "habilidades blandas" tienen cada día más preponderancia a la hora del trabajo en las empresas de tecnologías de la información (TI) y quien carezca de ellas, parte con desventaja en el mundo laboral, aseguran los expertos.



Comunicación, colaboración, negociación, inteligencia emocional y liderazgo son conceptos que hasta hace poco se pensaba se pensaba que estaban desvinculados del mundo de la informática, pero que ahora son cada vez más necesarios para ser competitivos.

"HABILIDADES BLANDAS" O COMPLEMENTARIAS

Para Darío Macchi, defensor de desarrollo e ingeniero de software en la compañía Howdy (antes Austin Software), las "habilidades blandas" son complementarias a las "duras", que son las que están relacionadas con la formación básica de los profesionales de IT.

"La respuesta viene de contrastar con las habilidades "duras", que son para las que recibimos formación curricular en las universidades, que es toda la formación que tiene que ver con computación, matemáticas, física (...) con las "habilidades blandas", que complementan y hacen que los profesionales se destaquen y puedan tener éxito en su vida diaria", asegura Macchi.

En un mundo en el que las soluciones IT pueden ser toda una interrelación global, el dominio del inglés resulta vital para los profesionales tecnológicos.

Sin embargo, América Latina parece rezagada en ese aspecto. Según el más reciente informe de Education First (EF), solamente un país, Argentina, se clasifica dentro del rango de nivel muy alto de dominio del inglés, con un Índice de Competencia (EPI) de 562.

Colombia, por ejemplo, tiene un EPI de 477, mientras que el de México es de 447.

"La información más actualizada que vas a poder conseguir es de la fuente, y ésta la genera en inglés. Si esperas a que alguien de habla hispana haga la traducción, te vas a demorar", y además por muy buena que sea una traducción, es muy probable que , pero aparte vas a estar leyendo un producto que puede ser muy bueno, una traducción muy buena pero no deja de ser una traducción y por se pierdan matices y detalles, señala este ingeniero.

Aparte de un buena manejo del idioma inglés, el profesional de IT debe ser capaz de tener habilidades de comunicación.

CAPACIDAD DE COLABORACIÓN

La complejidad de los productos tecnológicos requiere que los desarrolladores de IT trabajen de manera colaborativa e interdisciplinaria.

Cuando se desarrolla software, el usuario exige que se cumplan un montón de requisitos que exceden la capacidad de una sola persona. Un solo desarrollador no puede cumplir con lo mínimo que exige un usuario. "Si entiendes el negocio de desarrollo de software, sabes que no puedes jugar solo, que necesitas un equipo", apunta Darío Macchi.

Antonela Caldano, mánager de márketing de Howdy para Latinoamérica, asegura que "hoy el éxito de una empresa pasa cien por ciento por lo digital", lo cual hace que los profesionales que están a cargo de esas áreas asuman un rol fundamental dentro de las empresas. Y a pesar de todo el bagaje informático que tengan, deben recurrir a la colaboración".

RECALCAR LA CREATIVIDAD

Se da por sentado que el proceso de creatividad es inherente al trabajo de creación e implementación de software, pero hay que recalcar el toque de distinción al producto que se elabora.

"Si las personas no están inspiradas, si no están en un entorno que les permita ser creativas, no van a ser buenos desarrolladores", sostiene Macchi.

"Hay que ver cuál es la solución, cuál es la mejor forma de hacer que los productos sean más exitosos para alcanzar el objetivo, ya sea la incorporación de nuevos usuarios, "engagements" ("interacciones"), el uso de la plataforma, las ventas, lo que sea", explica Caldano. La creatividad es también cuestión de analizar las tendencias, los comportamientos digitales, los gustos, agrega.

En la interacción entre clientes y desarrolladores, una idea original se puede hacer más fuerte si se vencen los egos, se negocia y se la somete a escrutinio.

"Ese problema está bastante estudiado: viene el cliente con sus necesidades, los desarrolladores tenemos nuestra cabeza más cuadrada, ya empezamos a pensar en los requisitos técnicos. Pero por suerte en el medio se puede negociar, se puede comenzar con una negociación en la cual tenemos que explicar los problemas técnicos, los desafíos, y darle participación a los clientes en la toma de decisiones", manifiesta Macchi, que es profesor en la Universidad ORT de Uruguay.

TENER INTELIGENCIA EMOCIONAL

Los profesionales de IT son como cualquiera otros, con sus altas y bajas, y deben aprender a lidiar con estas sensaciones para que no se dañe el trabajo en equipo.

"Sería óptimo si todos fuésemos robots, ¿no? Es imposible que uno pueda apretar un botón y anular el enojo, la angustia. ¿Cómo suprimir todos estos sentimientos que brotan cuando ocurren situaciones? Uno es persona antes que profesional", declara Caldano, quien antes se desempeñó en empresas como Grupo MSA S.A.y GlobalLogic Latinoamérica.

Todo equipo necesita un guía que muestre el camino, pero no necesariamente el papel del liderazgo tiene que recaer sobre una sola persona.

"El hecho de que desde hace unos veinte años las metodologías ágiles hayan entrado con fuerza a nuestro sector hace que justamente la figura del "coach" utópicamente no debería existir. Los equipos deberían autogestionarse solos y tener liderazgos rotativos", concluye Macchi.