Llega a México el celular más potente de Huawei

La más reciente línea de celulares premium de Huawei que destacan por su configuración en fotografía, comenzó a llegar a México desde hace algunos meses. Sin embargo, la disponibilidad del modelo más poderoso de la gama, el P40 Pro+, con tecnología 5G, acaba de ser confirmanda.

En cuanto a sus cámaras, la compañía asegura que este modelo cuenta con un sensor principal de 1/1.28 pulgadas que brinda un tamaño de pixeles combinados de 2.44 micrómetros para amplificar de forma masiva la entrada de luz y así lograr un desempeño mejorado en condiciones de poca iluminación. Huawei destaca además que su diseño en materia de zoom periscópico logra aumentos ópticos reales de 10x y un zoom digital máximo de 100x.

Asimismo, está equipado con el nuevo sistema de cámaras Ultra Vision Leica y un Autoenfoque Octa PD para alcanzar un enfoque de alta velocidad en cualquier momento del día. Y, su sistema XD Fusion Engine aprovecha la Inteligencia Artificial para mejorar la reproducción de detalles en las imágenes.

La compañía asegura que en los retratos sus cámaras pueden lograr tonos y texturas de la piel fielmente reproducidos gracias a su nuevo sensor de temperatura de color de múltiple espectro y el algoritmo de balance de blancos automático impulsado por IA el cual impulsa la precisión del color en un 45%, aseguran. También destacan que los algoritmos de aprendizaje profundo brindan optimizaciones a la fotografía de retrato en tiempo real, mejorando considerablemente la iluminación y el detalle.

El P40 Pro+ incluye una cámara para selfies de 32MP además de una cámara infrarroja con percepción de profundidad la cual permite realizar el autoenfoque y un efecto simulado de bokeh. La cámara frontal además es la encargada de ofrecer desbloqueo facial infrarrojo para acceder al dispositivo de forma segura.

Una función más de la inteligencia artificial en este Smartphone permite remover a los sujetos que invaden el fondo las fotografías, además de eliminar reflejos, permitiéndole a los usuarios mejorar sus imágenes después de haberlas tomado.

La serie P40+ también introduce Golden Snap, una nueva función de la Galería con inteligencia artificial para elegir los mejores cuadros de una imagen en movimiento.

La cámara SuperSensing Cine de 40MP en el P40 Pro+ incluye un lente de ultra gran angular con una distancia focal equivalente a 18mm y un sensor de 1/1.54 pulgadas. Los pixeles en este sensor pueden ser ajustados individualmente para capturar exposiciones prolongadas, cortas o normales para realizar videos de alto rango dinámico basados en hardware.

5G y Wi-Fi 6

El P40 Pro+ está impulsado por el procesador Kirin 990 5G, el cual soporta conectividad 5G de alta velocidad y Wi-Fi 6 Plus.

El smartphone tiene una pantalla curva que la marca denomina como Quad-Curve Overflow Display que brinda una sensación inmersiva a los usuarios. Su velocidad de actualización es de 90 Hz por lo que, afirma la empresa, brinda una buena experiencia en el consumo de juegos y videos.

Respecto a su diseño, la compañía explicó: "la pantalla está inspirada en el arte del movimiento de la naturaleza, la pantalla incluye curvaturas pronunciadas en sus cuatro lados, creando una forma que nos recuerda al momento en el que el agua está a punto de derramarse del borde de un vaso. Tanto los biseles súper angostos como los bordes redondos y delgados dan al usuario una experiencia visual inmersiva y un agarre altamente ergonómico".

Para seguridad de los datos del usuario el P40 Pro+ cuenta con un sensor de huella dactilar incorporado en la pantalla el cual, afirma Huawei, ha sido mejorado al ofrecer 30% de aumento de velocidad en la autenticación biométrica.

Incluye soporte para la tecnología Wi-Fi 6 Plus de 160MHz, la cual permite una transferencia de datos de hasta 2,400Mbps.

Por otra parte ofrece carga inalámbrica de 40W y un sistema avanzado de enfriamiento para garantizar el desempeño del equipo.

Su sistema operativo EMUI 10.1 llega con nuevas funciones como una experiencia de llamada de alta calidad a 1080p Full HD y Huawei Share para compartir funciones y contenido entre dispositivos tales como smartphones, tablets y PCs.

Cabe señalar que este equipo no ofrece los servicios de Google, sin embargo, cuenta con acceso a la AppGallery, la tienda oficial de aplicaciones de Huawei, que poco a poco ha ido agregando más opciones de descarga.

Precio

El P40 Pro+ llegará a México en su versión de 512 GB en dos opciones de color: blanco y negro cerámicos.

Su precio será de 29 mil 999 pesos.

El modelo cuenta con un panel trasero basado en cerámica creada con nano tecnología la cual ha sido horneada y pulida para garantizar su durabilidad a lo largo del tiempo.