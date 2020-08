Llegan los controles para conversaciones a Twitter

Las redes sociales son espacios en donde las personas pueden expresar su manera de pensar, sus sentimientos y algunos de los mejores momentos de su vida. Sin embargo no siempre se encuentran con el mejor ambiente por lo que las plataformas están buscan la manera de brindarles herramientas para hacerlos sentir más seguros. Tal es el caso de los controles para conversaciones en Twitter.

La plataforma de microblogging estuvo probando con un número limitado de usuarios nuevas configuraciones para brindar a las personas más control sobre las conversaciones que mantienen. Pero ha dado a conocer que dichas herramientas de conversación ya están disponibles para todos, por lo que ya no tendrán que enfrentar respuestas no deseadas. "Ya que tu Tweet equivale a tu espacio, ya es hora de despedirse de los llamados Reply Guys", señaló la empresa en un comunicado.

En las primeras pruebas Twitter descubrió que las personas han utilizado esta configuración para organizar entrevistas y paneles, compartir lo que piensan, y realizar anuncios. "Hemos aprendido que esta configuración ayuda a algunas personas a sentirse más seguras y podría dirigir a conversaciones más significativas", afirmó. Sin embargo la plataforma social aclaró que estos controles no impiden que los usuarios puedan conocer diferentes puntos de vista, únicamente se sienten más cómodas Twitteando, más protegidas del spam y el abuso.

Twitter afirmó también que las personas que utilizan estas herramientas comparten más lo que piensan y buscan con más frecuencia comentarios adicionales, cuando las respuestas son limitadas. Incluso, afirma, "aún se pueden compartir opiniones diferentes a través de Retweets con comentarios que, a veces, llegan a una audiencia más grande que el Tweet original".

A través de esta nueva configuración ahora es posible tener más control sobre quién responde a tu Tweet.



Un espacio para todos

Twitter está llevando a cabo diversos esfuerzos para que más personas se sientan seguras y libres de utilizar la plataforma y en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se convirtió en un espacio para resaltar el valor cultural de estas comunidades a través de diferentes acciones e iniciativas. Por ejemplo realizó una clase de idioma Maya con Nictée Guzmán (@NicteeGM), una fotógrafa mexicana originaria de Yucatán, que imparte clases en línea para financiar su carrera y resaltar el orgullo de su lengua.

Asimismo realizó sesiones de lectura en lenguas nativas con Victoriano de la Cruz (@tepoxteco3), lingüista e investigador mexicano que tradujo la novela "Pedro Páramo", de Juan Rulfo, al idioma náhuatl. Un ejemplo más es Luis Flores (@LuisTenek), originario de San Luis Potosí y hablante de la lengua Tének, quien publicó un libro con los cuentos de los abuelos de su comunidad y habló al respecto a través de la cuenta de Twitter de Activismo Lenguas (@ActLenguas) el pasado 5 de agosto. Activismo Lenguas es una cuenta que además se ha dado a la tarea de congregar a un grupo de jóvenes indígenas de México que, a través de una campaña en Twitter, cuentan sus experiencias para promover sus lenguas y culturas indígenas.



En contra del discurso de odio

Promover más voces y da r mayor control a los usuarios sobre sus cuentas no es la única manera de fomentar un ambiente seguro. Twitter también está combatiendo el discurso de odio así como la información falsa o imprecisa con respecto al Covid-19. De hecho, a partir de este año la plataforma cambió sus reglas para evitar la difusión de enlaces dañinos que tocan diversos temas como terrorismo, violencia y discurso de odio, además de aquellos que apuntan a otras cosas el malware y el correo no deseado. Incluso, en las últimas semanas, Twitter tomó medidas enérgicas en contra de un grupo que difunde teorías de conspiración, eliminó la cuenta de un ex líder del grupo Ku Klux Klan y hasta ha colocado etiquetas de verificación de hechos en algunos de las publicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.