Lleva tus conversaciones en WhatsApp aunque cambies de sistema operativo

Una de las aplicaciones que más se utiliza en el mundo es WhatsApp. Todos los días se envían millones de mensajes de todo tipo. Es por ello que en esta plataforma se guarda y comparte mucha información importante para los usuarios. De ahí que sea un dolor de cabeza perder todo el historial de conversación si se cambia de celular con otro sistema operativo. Pero eso ya no sucederá. Ya es posible migrar todo entre equipos con iOS y Android.

Hay que señalar que la plataforma de mensajería propiedad de Facebook ya permite hacer una copia de seguridad con la intención de que, cuando el usuario cambiara de teléfono celular, le fuera posible recuperar sus conversaciones, el problema era que eso no se lograba si es que el nuevo equipo no contaba con el mismo sistema operativo, pero la última actualización elimina esa restricción.

"Una de las funciones que más nos solicitan nuestros usuarios es que les gustaría tener una forma sencilla de llevar consigo su historial de chat de WhatsApp cuando cambian de sistema operativo móvil", señaló WhatsApp en un comunicado en el cual compartió también la razón por la cual la función no estaba disponible: "A diferencia de algunos de nuestros competidores que utilizan mensajería basada en la nube, todos tus mensajes personales de WhatsApp están encriptados de extremo a extremo de forma predeterminada y se almacenan en tu dispositivo. Esto significa que llevar tu historial de WhatsApp entre plataformas requiere trabajo adicional de WhatsApp, de los sistemas operativos y fabricantes de dispositivos para construirlo de una manera segura y confiable".

Así, dijo la compañía, en conjunto con los principales fabricantes de sistemas operativos y dispositivos móviles del mundo, ahora están haciendo posible migrar toda la información a través de una nueva función que permite mover todo el historial de chats de WhatsApp, incluidas notas de voz, fotos y conversaciones, "de una manera fluida y segura si eliges cambiar de sistema operativo móvil. La función significa que las personas podrán cambiar entre las plataformas de su elección y llevarse su historial de WhatsApp con ellos".

--¿Cómo funcionará?

La función estará disponible para los usuarios de los sistemas iOS y Android, lo que significa que las personas podrán cambiar tanto de Android a iOS como de iOS a Android.

"Tus mensajes de WhatsApp te pertenecen. Es por eso que se almacenan en tu teléfono de forma predeterminada y no se puede acceder a ellos en la nube como muchos otros servicios de mensajería. Nos entusiasma poder facilitar, por primera vez, a las personas la transferencia segura de su historial de WhatsApp de un sistema operativo a otro. Esta ha sido una de las funciones más solicitadas por los usuarios durante años y trabajamos junto con los fabricantes de sistemas operativos y dispositivos para resolverla", dijo sobre la nueva tecnología Sandeep Paruchuri, gerente de producto de WhatsApp.

WhatsApp informó que comenzará a implementar la herramienta primero en Android, específicamente en los teléfonos Galaxy más nuevos de Samsung, que se dieron a conocer el día de hoy. Es decir que, para empezar, los usuarios podrán llevar su historial de WhatsApp de iOS a un dispositivo Android y, posteriormente, podrán hacer lo mismo en los dispositivos iOS.

Al respecto de este anuncio Samsung compartió: "Si estás actualizando a un teléfono plegable, Smart Switch facilita el mantenimiento de tus aplicaciones y los recuerdos a los que estás acostumbrado. Y ahora, eso incluye tus mensajes. Por primera vez en cualquier teléfono inteligente Android, ahora puedes transferir de forma segura toda tu experiencia de WhatsApp, incluidas tus conversaciones y fotos en curso, desde tu antiguo iPhone a tu nuevo teléfono Galaxy".