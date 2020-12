Lo que sabemos de Convidecia, la vacuna de CanSino

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó hoy que la vacuna de CanSino será para adultos mayores y posteriormente a la población general al ser de una sola aplicación. Lo anunció hace dos días.

"Sí se nos va a facilitar el que [la vacuna de CanSino] sea una dosis cuando se trate de población en general y los adultos mayores, por el el traslado de la vacuna y la aplicación", explicó.

Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer son destinadas a los 750 mil trabajadores de la salud. También lo explicó hace dos días. "La vacuna de Pfizer son dos aplicaciones, entonces estamos pensando dedicarla al personal médico porque es relativamente más fácil de aplicarla en mil hospitales que están en ubicaciones accesibles".

Hoy el Presidente dijo que la vacuna de CanSino es buena y que incluso tienen información que en China ya se aplicó al Ejército, por lo que no tienen duda de su efectividad, ya que además está cumpliendo con todos los protocolos requeridos en los ensayos clínicos y los solicitados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

López Obrador añadió que los rumores sobre que "no sea una buena vacuna" tienen que ver con ideologías políticas, pero destacó que su Gobierno no se meterá en esos asuntos, ya que lo importante es procurar y atender la salud de la ciudadanía.

"Nosotros tenemos información que es una buena vacuna, que incluso ya se aplica en China desde hace tiempo, que se aplicó al Ejército chino. Estuvo en una videoconferencia aquí el director de la empresa CanSino, y desde luego siempre hay cuestionamientos por varias razones que no vienen al caso tratar aquí pero que ya gente ya imagina. Nosotros no nos metemos en eso, porque lo que nos importa es la salud de la gente. Esto no es de ideologías, no tiene que ver con las posturas políticas de los gobiernos. Aquí lo que nos importa es salvar vidas, que se tenga la vacuna y que lo más pronto posible se le proteja a los mexicanos", destacó durante su tradicional encuentro matutino con la prensa.

El tabasqueño recordó que desde noviembre se realizan ensayos de Fase 3 del biológico de CanSino en México, y que hasta el momento no se ha reportado ningún problema en dicha fase experimental.

El mandatario federal reiteró que con las dosis de Pfizer y BioNTech que lleguen en las siguientes semanas se espera vacunar a todo el personal de salud que atiende a pacientes con el nuevo coronavirus y que se estima que para finales de enero "todos ellos estén vacunados". Luego de esto se continuaría con los adultos mayores de 60 años.

"La vacuna es la opción, la alternativa que se tiene y estamos aplicados de tiempo completo para conseguir la vacuna y aplicarla. Aprovechando, decir que se sigue vacunando al personal médico, que atiende a pacientes con COVID-19, con la vacuna de Pfizer. No va a parar. [...] Creemos que todos quedarán vacunados para finales de enero, ya en enero ese sector de la población que está salvando vidas, que necesitamos protegerlo, va a quedar vacunado. Y vamos a empezar con la vacuna a los adultos mayores, que ese es el segundo bloque", explicó.

¿Qué sabemos de la vacuna de CanSino? Que todavía no ha dado a conocer públicamente su eficiencia, debido a que la Fase 3, en la que participa México, sigue en desarrollo.

· NOMBRE DE LA VACUNA: Convidecia. También conocida como Ad5-nCoV.

· EFICACIA: Desconocida aún está en Fase 3

· DOSIS: Única

· TIPO: Inyección muscular

· ALMACENAMIENTO: Refrigerado

· De acuerdo con The New York Times, la empresa china CanSino Biologics desarrolló Convidecia en asociación con el Instituto de Biología de la Academia de Ciencias Médicas Militares del país.

· La vacuna se basa en un adenovirus llamado Ad5. En mayo, los investigadores publicaron resultados prometedores de un ensayo de seguridad de Fase 1 en Convidecia, y en julio informaron que sus ensayos de Fase 2 demostraron que la vacuna producía una fuerte respuesta inmunitaria.

· En un movimiento sin precedentes, el Ejército chino aprobó la vacuna el 25 de junio por un año como un "medicamento especialmente necesario". El 28 de noviembre, el director ejecutivo de CanSino Biologics dijo en una entrevista que entre 40 mil y 50 mil personas habían recibido Convidecia.

· A partir de agosto, CanSino comenzó a ejecutar ensayos de Fase 3 en varios países, incluidos Pakistán, Rusia, México y Chile.

· La vacuna está por llegar a México aunque todavía están pendientes tanto los permisos de Cofepris como la publicación de los resultados de la Fase 3.