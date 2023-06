Lo que significa "@destacar" en Facebook

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 19 (EL UNIVERSAL).- Facebook es una de las redes sociales más importantes de la actualidad. Hasta 2022, la red social de Meta contaba con 2.936 millones de usuarios mensuales alrededor del mundo.

Debido a la gran cantidad de internautas que hay en Facebook y las miles de publicaciones que se hacen al día, algunos de tus post pueden llegar a perderse con facilidad.

Ante ello, la red social ha implementado una nueva función, la cual ya se ha hecho viral debido a que muchos usuarios no paran de usarla.

Se trata de la etiqueta "@destacar", la cual te ayudará a que ninguna de tus publicaciones se pierda entre el gran tráfico de información que se maneja en esta red.

Si quieres conocer cómo funciona y en qué momentos debes usarla, aquí te contamos.

"@destacar", es una nueva función introducida por Facebook cuyo principal propósito es permitir que una publicación sobresalga de otras.

Al utilizar esta etiqueta en una publicación o comentario, se etiquetará a todos tus contactos de la red social para que el posteo tenga mayor visibilidad y obtenga mayor promoción.

Desde su aparición, usuarios no han dejado de utilizarla en sus propias publicaciones e incluso en algunas páginas de la red social, lo cual ha hecho que la etiqueta se viralice.

Sin embargo, no todos los usuarios han podido utilizarla, ya que solo a algunos se les marca en color azul esta etiqueta, lo cual significa que sí ha cumplido su principal función.

Por ello, los internautas han decidido cambiar el signo de arroba (@) por el signo de gato (#), es decir, "#destacar", para que la opción aparezca en azul, pero, de esta forma, no se etiqueta al resto de tus contactos y tampoco ayudará a cumplir la función de esta herramienta.

Debido a que muchas personas han estado utilizando esta herramienta de forma constante, una ola de memes se ha desatado en Facebook.

A algunos usuarios ya les fastidio esta opción. Tanto que han decidido eliminar a aquellos contactos que los hayan etiquetado en varias publicaciones.

La razón por la que a algunos usuarios no les aparece, puede deberse a una falta de actualización en sus cuentas, sin embargo, deben ser pacientes pues quizá en los próximos días la opción ya esté disponible para ellos.

Por otro lado, algunos internautas han señalado que esta opción solo es posible usarla una vez al día.