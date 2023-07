Los 10 datos curiosos de la Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- Cada 20 de julio se conmemora el Día Internacional de la Luna, una efeméride dedicada al satélite natural que cosecha fans alrededor del mundo por la manera en que alumbra el firmamento.

Un día como hoy de 1969, el hombre pisó la Luna por primera vez. Neil Armstrong y Buzz Aldrin trascendieron a la historia como los primeros astronautas en caminar sobre la superficie, aunque también fue muy cuestionado el suceso.

A pesar de ello, año tras año los amantes del cosmos recuerdan dicha hazaña con actividades al aire libre. Con cámara en mano se preparan para tomarlas postales más creativas en honor al cuerpo celeste.

Los motivos por los que no deja de maravillar al humano van más allá de lo evidente:

1. Las dimensiones de la Luna

Hay muchas curiosidades acerca de este astro que órbita alrededor de la Tierra. Por ejemplo, es el quinto cuerpo más grande del sistema solar, ya que posee un diámetro similar a la anchura de China.

2. La luna más explorada que el Océano

El satélite ha sido más estudiado y explorado que las mismas profundidades del Océano. Hasta el momento se conocen más datos acerca de la Luna, como su composición, diámetro, distancia y facetas a lo largo del año, que de las criaturas que habitan en el mar.

3. Cada año la Luna se aleja de la Tierra

Diversos estudios han demostrado que cada año la Luna se aleja 3.8 centímetros del planeta Tierra, ello se debe a los movimientos de rotación y traslación que realiza de manera natural.

4. La extensión de la superficie de la Luna

El diámetro de la Luna es de 3 mil 476 kilómetros, el equivalente a la distancia que hay entre Madrid y Moscú. En total, abarca un cuarto de la superficie de la Tierra, por lo que su campo de estudio es más amplio que otros planetas.

5. El color de la Luna

Ni rosa, ni blanco, el color de la luna es gris y marrón por los componentes que hay en su superficie. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el suelo está cubierto de grano fino, al cual se le denomina "regolito", y es producto de las rocas y meteoritos.

6. Los cráteres de la Luna

Los cráteres lunares son aquellos impactos de meteoritos sobre la superficie. Se caracterizan por una forma de anillo, cuya profundidad puede medir desde centímetros hasta más de 260 kilómetros.

El satélite tiene mil 600 cráteres, algunos llamados Tycho, Copérnico, Aristarco o Grimaldi en referencia a grandes científicos, artistas y exploradores.

7. La temperatura de la Luna

El cuerpo celeste llega a registrar temperaturas máximas de 127C cobre el polo superior, mientras que en el inferior puede llegar a ser de -173C, convirtiéndola en uno de los astros más helados.

8. La composición de la Luna

Existe un mito fantástico que refiere que la Luna está hecha de queso, pero en realidad se conforma por rocas de más de 4.5 billones de años, las cuales son magmáticas, basálticas, brechas y las procedentes del impacto de asteroides y meteoritos.

10 No se puede silbar en la Luna

En la atmósfera de la Luna no hay viento, por lo que el sonido no se propaga. Es por esta razón que resulta imposible silbar o realizar cualquier otra actividad que implique exhalar e inhalar, y un recordatorio del por qué los astronautas portan un traje especial.