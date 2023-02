Los 4 trucos que debes saber de WhatsApp

A-AA+

No busques más, estos son los trucos más novedosos que podrás encontrar en la app de WhatsApp. Si utilizas la aplicación de mensajería instantánea únicamente para enviar y recibir mensajes, está lista de trucos ocultos, sin duda podría interesarte.

WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo, y probablemente, una de las que más utilizamos en nuestro día a día, pese a ello, las sorpresas que esta app nos ha dado continúan en aumento, es por ello, que queremos contarte sobre algunos truquitos que por alguna razón, han pasado desapercibidos.

---Convierte tus videos en GIF´s

Hacer esta conversión es más fácil de lo que te imaginas, lo único que tienes que hacer es seleccionar el video que deseas pasar a GIF y compartirlo con algún contacto, cuando te aparezca la línea de duración, acórtalo a la medida más pequeña.

La medida más corta que podrás usar en WhatsApp es de 5 segundos, con lo que aparecerá la opción de pasar a GIF, pulsa sobre esta opción y mándalo. Ahora solo debes seleccionar el GIF que acabas de generar y guardarlo en tu celular.

---Manda mensajes de WhatsApp con tu asistente de voz

Para hacer este truquito, lo único que necesitas es tener activado tu asistente de voz y decir el comando con el que haces peticiones, en el caso de Android "Ok, Google" y para los iPhone "Oye, Siri".

Después del respectivo comando, debes decirle a quién deseas enviarle el mensaje y qué quieres que diga, por ejemplo: "Envíale un WhatsApp a Isabel y pregúntale a qué hora va a llegar". Tu asistente de voz te confirmará lo que dice el mensaje y te preguntará si deseas enviarlo, sólo debes responder "Sí".

---Añade un efecto borroso a tu foto

La foto que queremos enviar podría tener un elemento que nos gustaría difuminar, o hacer que se vea más discreto, con esta herramienta de WhatsApp, no te tomará más de dos minutos hacer que un fragmento de la imagen tenga un efecto de desenfoque.

Lo único que debes hacer, es seleccionar la foto que deseas mandar y antes de presionar el triangulito blanco para enviarla, presionar el icono del pincel, ubicado del lado superior derecho. En cuanto salgan las opciones de colores, debes bajar el dedo hacia abajo, donde aparecen unos cuadritos grises.

Verifica que la punta del pincel sea la de la línea de cuadritos, lo que podrás ubicar en la parte inferior. Ahora haz como si fueras a colorear el fragmento que deseas poner "borroso", veras como las partes por donde pasas el dedo se empiezan a distorsionar sutilmente.

---Escucha el audio sin que nadie se enteré

Con este truco tu interlocutor no volverá a saber en qué momento escuchaste realmente su audio. Lo único que tienes que hacer, es reenviar el mensaje de audio en un chat privado y escucharlo desde ahí.

Para hacerlo solo debes presionar encima del audio por un segundo y seleccionar la opción "Reenviar", elige un chat de confianza y escucha libremente el audio. No olvides que debes realizar estas pequeñas acciones antes de reproducir el audio.