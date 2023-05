Los cambios más "raros" que hizo Elon Musk como CEO de Twitter

A-AA+

El empresario Elon Musk dejará la dirección de Twitter y su cargo será asumido por una mujer cuya identidad no se conoce aún.

El cambio se espera que ocurra en un corto plazo y todo está listo al interior de la compañía para el relevo.

Por medio de Twitter, el dueño de Tesla comentó la noticia de su nuevo cargo en la red social y señaló que ahora será el CTO de Twitter, supervisando productos y software.

Sin embargo, desde que adquirió Twitter en octubre del 2022, el fundador de SpaceX ha realizado una serie de diversos cambios particulares dentro de la empresa.

Los 7 cambios más "raros" que Elon Musk hizo en Twitter

Servicio de suscripción por 8 dólares para insignia de verificación

El pasado 1 de noviembre de 2022, el magnate lanzó un servicio de suscripción por ocho dólares al mes que incluiría una marca de verificación azul para las cuentas verificadas.

El cambio representó el final del sistema de verificación de Twitter, que se lanzó en 2009 para evitar la suplantación de cuentas de alto perfil, como celebridades y políticos.

Nuevo sistema de verificación con insignia gris

Las marcas grises se implementaron para ayudar al público a identificar cuentas legítimas para figuras públicas, celebridades, medios de comunicación y otros usuarios de alto perfil. Para ser claros, para eso era el cheque azul original, hasta que Musk dijo que la insignia verificada estaría disponible para su compra a través de Twitter Blue, el servicio de suscripción paga de la plataforma.

Verificación por color en Twitter

El empresario anunció la verificación por color el pasado 25 de noviembre de 2022, donde reveló los colores que tendría cada cuenta de verificación. "La paloma dorada para empresas, el gris para el gobierno, el azul para individuos (celebridades o no) y todas las cuentas verificadas se autenticarán manualmente antes de que se active el cheque".

Suscripción sin publicidad en Twitter

En enero de 2023, Musk anunció que habría una suscripción sin publicidad en Twitter , la cual tendría un mayor precio.

Twitter Blue implementa tuits de 4 mil caracteres

En febrero del mismo año, la red social, anunció la capacidad de publicar tuits más largos para sus usuarios de pago.

Por tanto, en lugar de estar limitado a los tradicionales 280 caracteres, los suscriptores de Blue podrían publicar tuits de hasta 4 mil caracteres. El mismo límite se aplica para citar tuits y respuestas.

Perro Doge como logo de Twitter

El pasado mes de marzo de 2023, los suscriptores de la plataforma quedaron sorprendidos por la presencia de "Doge" en el timeline y al momento de cargar la aplicación.

Twitter retira marca de verificación azul a cuentas

Finalmente, en abril del mismo año, la red social retiró las marcas de verificación azul a las cuentas que no estaban abonadas a Twitter Blue, rompiendo así de manera definitiva la política empresarial anterior a Elon Musk, cuando se daba esta verificación de forma gratuita a personas públicas.