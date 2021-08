Los celulares en los que ya no podrás acceder a Android

Uno de los electrónicos que se actualiza más rápidamente es el celular. Siendo el dispositivo que nos acompaña a todos lados y almacena mucha de nuestra información personal y profesional, es común que se busque tener el mejor de acuerdo a nuestras posibilidades y hábitos de uso. Aun así, hay muchas personas que conservan sus viejos smartphones, pero desafortunadamente siempre llega el final y se han dado a conocer los modelos que pronto dejarán de tener acceso a Android.

Hay quienes deciden quedarse con sus viejos dispositivos, ya sea para tenerlos con una herramienta para algunas actividades específicas, como regalo para los menores o simplemente porque no han tenido el deseo o la posibilidad de reemplazarlo. Sin embargo, la mala noticia es que las compañías terminan con el soporte luego de años y es el caso de algunos modelos que utilizan viejas versiones del sistema operativo de Google.

Los usuarios de Reddit y 91mobiles han dado a conocer que, a partir del 27 de septiembre en adelante, Google ya no permitirá iniciar sesión en las aplicaciones de la compañía en dispositivos que cuenten con Android 2.3.7 (la versión final de Gingerbread) o versiones inferiores.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta ahora, la razón de este cambio es proteger la privacidad de las cuentas. "Como parte de nuestros esfuerzos continuos para mantener seguros a nuestros usuarios, Google ya no permitirá el inicio de sesión en dispositivos Android que ejecuten Android 2.3.7 o versiones anteriores a partir del 27 de septiembre de 2021. Si inicia sesión en su dispositivo después del 27 de septiembre, es posible que obtenga errores de nombre de usuario o contraseña cuando intente utilizar productos y servicios de Google como Gmail, YouTube y Maps", dijo Google en un correo electrónico a los clientes.

Es decir que quienes quieran utilizar sus antiguos dispositivos en unos meses se encontrarán con un mensaje de error y simplemente no podrán ingresar a sus perfiles. Para saber qué sistema estás utilizando solo ingresa a la herramienta de ajustes de tu dispositivo y busca la opción Acerca del teléfono.

Vale la pena aclarar que los usuarios que cuenten con las versiones de Android que dejarán de tener soporte podrán seguir utilizando sus servicios de Google a través de la versión web. Sin embargo, si no quiere tener problemas y seguir gozando de la comodidad que dan los accesos directos, se tiene que actualizar al menos a Android 3.0, aunque lo mejor es ir hasta Android 4.0 para poder trabajar de manera simple y segura en herramientas como Gmail o Google Maps.

--Solo afectará a un pequeño número de usuarios

Hay que mencionar que esto no afectará el uso diario de teléfono inteligente para la mayoría de las personas. Como es de esperar, Gingerbread y las versiones anteriores de Android tienen ya muy poco uso. De hecho, desde hace años, cuando la compañía presenta los porcentajes de adopción de su sistema operativo, incluye a Android 2.3.7 en la categoría "otros". Además, el hardware en el que está instalado ya tiene dificultades para manejar muchas tareas que son comunes hoy en día.

Para que te des una idea de la antigüedad de un dispositivo que se verá afectado por este cambio, Android 2.3.7 se lanzó hace casi 10 años. Pero dado que hay más de 3 mil millones de dispositivos Android activos en el mundo en este momento, es probable que este cambio afecte a más de unas pocas personas que aún se aferran a la tecnología más antigua.

Aun así, el cambio está llamando la atención porque marca un caso poco común en el que Google corta la funcionalidad básica para versiones viejas de Android. Es decir, en esta ocasión no se trata solo de las actualizaciones del sistema operativo o las funciones en la Play Services. Lo que significa que los usuarios necesitarán un dispositivo actualizado en la última década para recibir al menos un soporte básico.