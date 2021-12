Los datos de los fármacos autorizados por Cofepris para combatir el Covid

La mañana de este miércoles, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció la aprobación, de uso de emergencia, de los fármacos combinados bamlanivimab y etesevimab para combatir al Covid-19. El regulador mexicano se unió con esta aprobatoria a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), de Estados Unidos, que aplica este tratamiento preventivo en su población.

Te explicamos la forma en qué funcionan, en quiénes será administrado, y los efectos colaterales que podría provocar.

¿A quiénes se le aplicaría bamlanivimab y etesevimab contra Covid-19?

De acuerdo con un documento publicado por Eli Lilly and Company, la farmacéutica que desarrolla estos fármacos, bamlanivimab y etesevimab puede ser suministrado en la población de 12 años en adelante, con un peso mayor a los 40 kilos (88 libras), y que corran el riesgo de padecer el Covid-19 en sus manifestaciones más graves.

Además, la empresa biotecnológica indicó que este tratamiento se aplicaría en personas que tuvieron contacto cercano con aquellos que hayan dado positivo a la prueba diagnóstica del coronavirus o que se encuentran el alto riesgo de contraerla por circunstancias ambientales; zona en la que viven o laboran.

Además, -prosigue la carta- el tratamiento podría beneficiar a quienes se hayan expuesto, recientemente, al virus y que no cuenten con la pauta completa de vacunación (dos dosis o sólo una inyección del biológico de Janssen). A excepción de las personas inmunizadas con ambos antígenos y que no se cumplieran las dos semanas tras la inoculación, pues es el tiempo mínimo para que cumplan con su efectividad.

Siguiendo con los parámetros impuestos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la proximidad entre una y otra persona debe ser menor de dos metros, por más de 15 minutos: sobre todo si el trato tuvo de por medio abrazos, besos y el uso de los mismos utensilios domésticos para beber o ingerir alimentos.

Pese a que la combinación de bamlanivimab y etesevimab, "como solución inyectable", ha demostrado efectividad, la compañía indicó que su eficacia no es comparable a la otorgada por las vacunas antiCovid disponibles, por ello se le ha determinado como un "tratamiento alternativo".

Las personas beneficiadas con la combinación de medicamentos debe precisar al personal sanitario si es alérgica, qué vacuna antiCovid recibió -en caso de haberlo hecho-, si padece una enfermedad grave o está embarazada, así como en etapa lactante, de la misma manera que debe enunciar si está bajo el tratamiento de otro fármaco, ya que algunos de estos indicios podrían impedir la aplicación de bamlanivimab y etesevimab.

¿Cómo se administraría bamlanivimab y etesevimab?

La forma de aplicación consistiría en la combinación bamlanivimab y etesevimab a través de la vena de la o el paciente -vía intravenosa-; la infusión durará aproximadamente de entre 20 a 60 minutos.

¿Cuáles son los efectos secundarios que causarían bamlanivimab y etesevimab?

Eli Lilly and Company indicó que los síntomas más comunes que podrían presentarse, luego de su administración, las reacciones alérgicas, fiebre, escalofríos, náuseas, dolor de cabeza, dificultad para respirar, presión arterial baja o alta, frecuencia cardíaca rápida o lenta, dolor o molestias en el pecho, debilidad, confusión, cansancio. De presentar alguno de estos, la farmacéutica recomendó consultar a personal sanitario, ya que podrían desencadenar reacciones más graves. Por otra parte, el documento precisa que, han habido casos en los que este tratamiento agudiza la infección por Covid-19, por lo que se sugiere mantenerse en constante comunicación con la o el médico de cabecera.