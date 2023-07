Los días en los que se podrán ver las superlunas desde México

A-AA+

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), se le llama superluna al momento en que la órbita del satélite natural está más cerca de la Tierra, al mismo tiempo que está llena.

El término fue acuñado en 1979 y a menudo se usa para describir lo que los astrónomos llamarían una luna llena de perigeo, es decir, cuando el cuerpo celeste se aproxima al planeta.

Lo anterior se debe a que la forma de la órbita de la Luna cambia con el tiempo, gracias a la influencia gravitacional del Sol y de otros planetas. En ese sentido, los perigeos suceden de forma predecible, tal como ocurrirá en el mes de agosto.

¿Cuáles son las superlunas de agosto 2023?

Durante el mes de agosto se presentarán dos superlunas llenas: la de Esturión y Azul. Estos nombres provienen de los nativos americanos, que los basaron en las características de un mes en particular, según explica la guía astronómica Star Walk.

Históricamente, para las tribus que vivían alrededor de los Grandes Lagos el mes de agosto era el momento para pescar esturión, de ahí el nombre de la primera superluna.

En tanto, la luna llena de agosto también marcó el inicio de una temporada de cosecha en el hemisferio norte, por ello también se le conoce como luna de maíz, creciente y de cerezas negras o de grano.

Por su parte, Star Walk explica que al segundo evento se le denomina Luna Azul como resultado de una mala interpretación de la primera.

Dicho cuerpo celeste ocurre en la constelación de Acuario y fue bautizada así por una creencia popular, en la que se dice que "algo nunca o rara vez podría suceder", de ahí la expresión en inglés "once in a Blue Moon".

¿Cuándo ver la superluna de agosto 2023?

La luna llena de Esturión será visible en México el próximo 1 de agosto a partir de las 20:31 horas. Mientras que la luna Azul podrá disfrutarse el 31 de agosto, cuyo punto máximo de exposición ocurrirá a las 03:35 de la madrugada.

¿Cómo ver la superluna de agosto?

Para ver en todo su esplendor las superlunas de agosto, se recomienda:

-Ubicarse en zonas oscuras, sin obstáculos físicos ni contaminación lumínica

-Apoyarse de prismáticos o telescopios

-Realizar la observación en espacios al aire libre