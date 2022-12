Los futuros iPhone y Mac utilizarán chips TSMC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- No tuvo que pasar mucho tiempo para la confirmación de los planes de chips domésticos de Apple. El jefe de la compañía, Tim Cook, reveló que Apple comprará chips fabricados en la próxima fábrica de TSMC en Phoenix, Arizona. Si bien Cook no dijo cómo se usarán esos chips, se espera que las partes de 4 y 3 nanómetros lleguen a los iPhone, Mac y otros productos clave de próxima generación. Apple es actualmente el mayor cliente de TSMC.

Se espera que la instalación de Phoenix comience a producir en 2024. Se espera una planta de seguimiento en 2026 debido al aumento de la demanda.

Combinados, producirán unas 600,000 obleas de chip al año. TSMC está gastando 40 mil millones de dólares en las fábricas, pero estarán parcialmente subsidiadas por el gobierno a través de CHIPS y la Ley de Ciencias destinadas a incentivar la fabricación de semiconductores en los Estados Unidos.

Intel también está construyendo fábricas

Intel también está construyendo fábricas en Arizona y Ohio. Está planeando servir como fundición para otras compañías que buscan subcontratar la producción de chips y ha expresado interés en fabricar los componentes de Apple.

Si eso sucede o no, puede depender de la capacidad de Intel para mantenerse al día con las fundiciones como TSMC, que con frecuencia lidera el impulso hacia los procesos de fabricación de chips de próxima generación.

El resultado representará solo una pequeña porción de las capacidades totales de TSMC. El medio americano CNBC, señaló que la empresa de Taiwán fabricó 12 millones de obleas solo en 2020.

Sin embargo, el Consejo Económico Nacional estima que debería ser suficiente para satisfacer la demanda estadounidense. Eso podría aliviar la escasez de chips, crear puestos de trabajo y reducir la dependencia estadounidense de la producción extranjera.

Si bien las plantas no entrarán en funcionamiento hasta dentro de dos años, la noticia de la expansión llega en el momento adecuado. Apple advirtió sobre los contratiempos en la fabricación del iPhone 14 Pro debido a las políticas Covid-19 de China.

En teoría, las instalaciones estadounidenses habrían reducido el impacto de esas restricciones. Aunque muchas piezas aún podrían fabricarse en el extranjero incluso después de la expansión de TSMC, pronto podría haber una mayor posibilidad de que los dispositivos Apple lleguen a su puerta de manera oportuna.