Los iPhone 14 no tendrían ranuras para tarjetas SIM

Apple siempre se encuentra innovando en sus dispositivos para mantenerse en el gusto de sus usuarios. Al parecer, los iPhone de 2022 contarán con una nueva característica, no tendrán ranura para tarjeta SIM, así lo señaló el portal especializado en filtraciones de Apple, MacRumors.

Al respecto, un informante anónimo señaló al sitio que Apple ha recomendado a los principales operadores de Estados Unidos que se preparen para el lanzamiento de teléfonos inteligentes con solo eSIM para septiembre de 2022.

Según el sitio de filtraciones, el informante compartió un documento aparentemente legítimo que describe el marco de tiempo para esta iniciativa, aunque el documento no menciona específicamente a Apple o al iPhone.

Como parte de la transición, algunos operadores de la unión norteamericana al parecer comenzarán a ofrecer modelos selectos de iPhone 13 sin una tarjeta nano-SIM en la caja en el segundo trimestre de 2022.

---iPhone sin tarjeta SIM

Los modelos de iPhone 13 vendidos en Apple Stores o en Apple.com ya carecen de una tarjeta SIM en la caja, y los usuarios generalmente pueden activar un plan celular a través de eSIM al encender el iPhone, conectarse a una red Wi-Fi y seguir las instrucciones en pantalla.

Dada la supuesta fecha límite de septiembre de 2022, es posible que Apple elimine la ranura de la tarjeta SIM física comenzando con algunos modelos de iPhone 14, en lugar de algunos modelos de iPhone 15 como se rumoreaba originalmente, pero nada es definitivo en este momento.

---¿Qué es una eSIM?

Una eSIM es una SIM digital que permite a los usuarios activar un plan celular sin tener que usar una tarjeta nano-SIM. Vale la pena señalar que el servicio eSIM no está disponible en todos los países, por lo que los iPhone con una ranura para tarjeta SIM pueden seguir disponibles en algunos mercados.

Sin embargo, la adopción se está expandiendo rápidamente, con más de 100 operadores que ofrecen servicio eSIM en todo el mundo y más planes para implementar el soporte en 2022, incluidos Three en el Reino Unido y Vodafone en Nueva Zelanda.

Los modelos de iPhone 13 ya admiten múltiples perfiles eSIM, lo que permite a los usuarios suscribirse a varios planes celulares de forma digital y cambiar entre ellos, y esta funcionalidad podría allanar el camino para la eliminación de la ranura de la tarjeta SIM en países seleccionados.