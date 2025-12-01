Los mejores trucos para cocinar carne en freidora de aire
Guía rápida para lograr cortes jugosos con la air fryer.
La freidora de aire dejó de ser una moda y se volvió un básico en la cocina. Su rapidez, bajo consumo de energía y resultados consistentes la han convertido en la aliada perfecta para preparar desde postres hasta croquetas. Pero también puede lograr carne perfectamente tierna y jugosa, siempre que se sigan unos pasos simples.
A partir de las recomendaciones de la empresa Cosori, aquí van los trucos clave para que cualquier corte quede impecable.
Cortes que sí funcionan
No toda carne es ideal para la circulación de aire caliente. Solomillo, chuletón, bistec de lomo, muslos y pechugas de pollo, costillas y piernas de cordero son opciones que dan mejores resultados. Cortes muy duros o gruesos tienden a resecarse.
Precalentar es obligatorio
Comenzar con la freidora caliente ayuda a sellar y conservar los jugos desde el primer minuto.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
No satures la cesta
La carne necesita espacio. Si la cesta va llena, el aire no circula bien y el corte queda mal cocido.
Voltea a mitad del proceso
Girar la pieza asegura dorado uniforme y mejor textura.
Aceite: lo justo
Un ligero rocío basta para dar color y sabor. De más, solo estorba.
Tiempo y temperatura, la fórmula ganadora
Cada corte tiene su ciencia:
— Cortes gruesos: más tiempo, temperatura moderada.
— Piezas pequeñas: menos tiempo, calor más alto para dorar.
Reposo final: el paso que nadie debe saltar
Dejar la carne unos minutos fuera de la máquina permite que los jugos se redistribuyan. Resultado: un bocado tierno y sabroso.
no te pierdas estas noticias
Los mejores trucos para cocinar carne en freidora de aire
Redacción
Guía rápida para lograr cortes jugosos con la air fryer.
Desafíos y cambios en Apple Intelligence: críticas, retrasos y futuro de la IA
EFE
El gigante tecnológico Apple anuncia la salida de su jefe de IA, John Giannandrea, siendo reemplazado por Amar Subramanya.
Cómo mantener tus prendas deportivas libres de malos olores
El Universal
Evita los malos olores en tu ropa deportiva con estos consejos de lavado