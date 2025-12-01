logo pulso
ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Joven es asesinado a balazos en una riña, en Imperio A.

Hubo enfrentamientos en calles de la colonia al norte de la ciudad

Por Redacción

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Joven es asesinado a balazos en una riña, en Imperio A.

Enfrentamientos entre jóvenes de la colonia Imperio Azteca, al norte de la ciudad, dejó como saldo un muerto a balazos que quedó tirado en la calle de Cuitláhuac mientras que los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Según los hechos, inicialmente durante la madrugada de este domingo, se suscitó una riña entre varios sujetos en calles de la mencionada colonia y entonces el asunto no pasó a mayores.

Sin embargo, más tarde el ahora occiso volvió a pasar por donde había otros jóvenes en la calle Cuitláhuac y se volvieron a hacer de palabras.

Uno de los agresores sacó una pistola y disparó en su contra, dándole varios balazos y todavía alcanzó a correr unas dos cuadras pero finalmente se desplomó a la altura de la privada Azteca, donde perdió la vida.

Incluso, algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y los paramédicos acudieron a prestarle ayuda al joven, pero se determinó que ya había perdido la vida víctima de las lesiones de arma de fuego que presentaba.

Fue hasta después de la 06:00 de la mañana, cuando al lugar de los hechos acudió personal de la Vicefiscalía Científica para realizar el levantamiento del cuerpo, que estaba tirado en la esquina referida junto a la banqueta.

Elementos de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias del caso y ya se cuenta con algunas pistas sobre los presuntos responsables del homicidio, aunque se espera ahondar para dar con el paradero.

Finalmente el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le realizaría la autopsia de ley para entregarlo a los familiares para que se proceda con la sepultura correspondiente.

