Boletos duplicados y decepción en "Taquería La Dua"
Fans de Dua Lipa vivieron caos en “Taquería La Dua”, el espacio temático que la cantante abrió en CDMX antes de sus conciertos. Varios asistentes denunciaron que sus horarios fueron cambiados sin aviso por un error que generó cerca de 200 boletos duplicados, dejando a muchos fuera o con largas esperas. Además, la decoración decepcionó al consistir solo en una figura de cartón. Warner Music ofreció reacomodos, pero sin garantizar entrada. Mientras tanto, Dua Lipa inicia sus shows del 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.
El Universal
