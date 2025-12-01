logo pulso
ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Seguridad

Atrapan a dos maleantes por un posible secuestro

El afectado pidió ayuda luego de que lo privaran de su libertad y exigieran dinero

Por Redacción

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Luego de presuntamente secuestrar a un hombre, dos sujetos fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal y uno de ellos ya tenía pendiente una orden de aprehensión por diversos delitos, siendo ambos remitidos ante la autoridad correspondiente.

De acuerdo a la información disponible, inicialmente un hombre acudió a pedir ayuda a un punto de atención ciudadana que la corporación mantiene instalado la comunidad de El Zapote, al oriente de la zona metropolitana.

El hombre narró había sido secuestrado por dos individuos, quienes exigieron dinero a sus familiares, por lo que los agentes policiales montaron un operativo en la zona en base a la información proporcionada por la víctima.

Fue así como se pudo dar con el paradero y se logró la detención de los presuntos, identificados como Gustavo “N” de 24 años de edad y Víctor “N” de 23 años, quienes andaban a bordo de una camioneta cerrada en color negro y vidrios polarizados, además también traían cuatro dosis de cristal, todo lo cual les fue decomisado.

En investigaciones iniciales, los agentes estatales establecieron que uno de los detenidos cuenta con un mandamiento judicial vigente, por delitos contra la vida e integridad corporal y los dos enfrentan cargos de este nuevo hecho delictivo. Durante todo el proceso se cuidó la integridad del afectado y finalmente se le reunió con su familia en espera de que se continúe con las diligencias legales.

