Los nuevos mensajes temporales en WhatsApp y otros clics tecnológicos

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.



1.Mensajes temporales en WhatsApp



La aplicación de mensajería WhatsApp presentó una nueva función de mensajes temporales que desaparecerán después de siete días, el objetivo de la plataforma es que las conversaciones de los usuarios sean "más parecidas en lo posible a los encuentros en persona", por lo que no quedarán guardados para siempre. En un chat individual, cualquiera de los dos usuarios puede activar o desactivar los mensajes temporales, mientras que en los grupos, solo quienes los administren podrán hacerlo.



2.Google Proyecto Zero alerta de vulnerabilidad en Windows



El equipo de Google Proyecto Zero descubrió una nueva vulnerabilidad en el sistema operativo de Windows que podría estar siendo explotada de forma activa por ciberdelincuentes a través de un software malicioso, permitiendo la escalada de privilegios y obtener acceso de administrador. Pueden estar afectadas todas las versiones de Windows, desde Windows 7 hasta la versión más reciente de Windows 10.



3.Redes logran récord publicitario y se erigen en moderador electoral



Las redes sociales incrementaron aún más su influencia en los comicios en EE.UU. este año, tanto como receptores de publicidad como por su controvertido papel de moderadores de noticias falsas. Otro aspecto en el que no sólo las redes sociales, sino el conjunto de las compañías de internet ha aumentado su influencia sobre el proceso electoral son las donaciones a candidatos, que este 2020 han sido las más elevadas jamás registradas en la industria y se han decantado abrumadoramente del lado demócrata.



4.Expectativa por la nueva presentación de producto de Apple



Tras haber presentado ya nuevos iPhones e iPads, Apple anunció un nuevo evento para el 10 de noviembre en el que revelará "una cosa más", que en la prensa especializada se especula con que sean los nuevos ordenadores Mac con chips de fabricación propia. La empresa ya adelantó a mediados de año su intención de abandonar a su histórico proveedor de microprocesadores Intel para empezar a usar chips de fabricación propia basados en la arquitectura ARM.



5.Accesibilidad para usuarios ciegos, nuevas funciones del iOS



La multinacional estadounidense Apple presentó el iOS 14.2 que como principal novedad trae una función de accesibilidad para usuarios ciegos de los teléfonos iPhone 12 Pro y Pro Max, además, de las alertas de proximidad como cuando alguien está a menos de dos metros. El sistema operativo también trae más de cine emojis nuevos, como una bandera transgénero, según detallaron algunos blogs de tecnología.



6.Intel lanza una nueva serie de procesadores gráficos



La estadounidense Intel lanzó una serie de procesadores gráficos diseñados para laptops delgados y livianos. La empresa explicó en su página web, que los gráficos Intel Iris Xe MAX y Deep Link "se basan en la misma microarquitectura X y -LP que se utiliza para los gráficos Intel Iris X y en los procesadores móviles Intel Core". Esta nueva tecnología "agrega múltiples motores de procesamiento a través de un marco de software común para brindar nuevas capacidades y un mejor rendimiento a las PC".



7."Baby Shark" supera a "Despacito" en YouTube



"Baby Shark", la popular canción infantil surcoreana, desbancó en YouTube a "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee al alcanzar las 7.044 millones de reproducciones, y se ha convertido en el video más visualizado de la plataforma digital. La pegadiza melodía, grabada por la cantante coreana-estadounidense Hope Segoine y producida por la compañía educativa surcoreana Pinkfong, fue colgada en YouTube originalmente el 17 de junio de 2016. Desde entonces, se ha convertido en una de las canciones más reconocidas del mundo.