Los videojuegos más descargados en 2020

Cuando la Covid-19 comenzó a paralizar muchas de las actividades en todo el mundo y las personas tuvieron que quedarse en casa para evitar un mayor número de contagios, no solo las plataformas de series y películas tuvieron un auge importante, también las descargas de videojuegos registraron un aumento, pero algunos títulos resultaron más populares que otros y, a continuación te vamos a decir cuáles.

De acuerdo con App Anie, una firma que se encarga de analizar las tendencias en medios digitales, estos fueron los videojuegos para dispositivos móviles más descargados a lo largo de 2020 en plataformas como App Store y Play Store:

Free Fire

Este es el segundo año consecutivo en el que Free Fire se posiciona como el juego móvil más descargado en todo el mundo, encabezando también la lista en el año 2019. Además, alcanzó un nuevo récord de más de 100 millones de usuarios activos diarios máximos durante 2020.

En caso de que no lo sepas, se trata de un juego de Battle Royal, desarrollado por 111 Dots Studio y publicado por Garena disponible para iOS y Android. En Free Fire cada juego de 10 minutos te pondrá en una isla remota con otros 49 jugadores buscando sobrevivir para lo que deberán conducir vehículos, crear estrategias para esconderse y buscar armas.

Among Us

Este juego se convirtió en todo un fenómeno mundial. Hay que decir que en realidad fue publicado en noviembre de 2018 pero entonces no llamó mucho la atención y en la plataforma de juegos para PC Steam solo logró conquistar a unos cuantos usuarios pero en 2020 registró millones de jugadores simultáneos, en Twitch, por ejemplo, fue más popular que Fortnite, Grand Theft Auto y League of Legends.

Among Us es un título desarrollado por el pequeño estudio estadounidense Innersloth. La premisa del juego es que en una nave espacial hay diez tripulantes que tienen que cumplir una serie de misiones pero, lo interesante es que, uno de ellos en realidad es un impostor que buscará la manera de sabotear las tareas y eliminar al resto.

Subway Surfers

Este juego fue instalado en 227 millones de teléfonos móviles. En 2018 logró un récord al ser descargado más de mil millones de veces en la Google Play, convirtiéndose en el primer juego de la plataforma en alcanzar ese número.

Desarrollado por Kiloo y Sybo, en Subway Surfers tendrás que correr tan rápido como puedas mientras esquivas los trenes que se aproximan para ayudar a Jake, Tricky & Fresh a escapar del inspector y su perro.

PUGB

Este título destaca no solo por el número de descargas sino por las ganancias que ha conseguido al registrar 2 mil 600 millones de dólares en 2020.

Es un Battle Royale lanzado en 2018 por Tencent en donde el jugador debe sobrevivir a las batallas de 100 jugadores, aunque cuenta con otros modos para jugar en solitario, en dúo y en escuadrones de cuatro jugadores. Ofrece diferentes vehículos para todos los terrenos del mapa y un gran arsenal de armas con gráficos HD y sonido 3D.

Gardenscapes

Seguro te has encontrado con publicidad de este juego, el primer éxito de la serie Scapes de Playrix. En él tendrás que resolver una serie de misiones para restaurar un jardín. Tienen cientos de niveles, docenas de personajes y hasta una red social para que hagas amigos que te hagas amigo de otros fanáticos del título.

Hunter Assassin

En este título te conviertes en un asesino que deberá perseguir a sus objetivos uno por uno, antes de que ellos te encuentren a ti. Cada vez que logras un objetivo obtienes gemas con las cuales puedes desbloquear nuevas habilidades.

Brain Out

Para mantener activa la mente este juego ofrece una serie de acertijos complicados y diferentes pruebas para desafiar a tu cerebro. Evalúa tu capacidad de pensamiento lógico, reflejos, precisión, memoria y creatividad.